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英汽車業警告 硬脫歐每分鐘損失2千萬

2019-06-25 20:06聯合報 記者張佑生╱即時報導

英國汽車業製造業與產業聯合會(SMMT)預估，英國如果無協議脫歐，導致與愛爾蘭出現硬邊界和通關的延遲，汽車業每分鐘損失將高達50萬英鎊（1980萬台幣），最壞的情況下，每日損失高達7千萬英鎊（27.8億台幣），呼籲首相梅伊的繼任者，無論是強生或是杭特，都應該極力避免無協議脫歐發生。

英國汽車業很怕無協議脫歐。美聯社
英國汽車業很怕無協議脫歐。美聯社
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