告不怕? 強生仍稱英國脫歐每周可省下3.5億英鎊

2019-06-25 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



問鼎下任英國保守黨黨魁以及下屆英國首相呼聲最高的強生（Boris Johnson）25日接受電台訪問時表示，脫歐公投期間他宣稱英國脫歐後，每週將省下3.5億英鎊，可用來挹注全民健保（NHS），他仍然相信此數額為真。