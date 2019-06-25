南韓財長：政府考慮延長綠能車減免貨物稅措施

2019-06-25 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



南韓財政部長洪楠基25日表示，為鼓勵民眾採購綠能車，政府正在考慮延長民眾購買純電動車與氫氣車的稅額減徵措施。2017年起，若消費者買電動車或氫氣車，可減免5%特別貨物稅，此措施預定在今年12月結束。

韓聯社報導，今年1-5月環保車在國內市場的市占率為10.6%，比率高於一年前的2.6%。南韓政府在1月宣示力拚綠能車的決心，目標是到了2022年氫氣車的數量能擴增至8萬輛左右。