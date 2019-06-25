川普說到做到 最高制裁打伊朗高層

2019-06-25 17:30 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



川普不愧是說到做到的代表！他25日簽署一項針對伊朗包含最高領導人哈米尼等人員的私人資產進行制裁，落實自己日前保證的「最高制裁」，外媒指出，此舉顯示美國不願全面與伊朗開戰、但又要向伊朗政權施壓。而《德國之聲》也統計美國單方面毀約核協議後，對伊朗的經濟制裁深深打擊該國的就業率與經濟成長率，讓雙方緊張局勢不斷加劇。

川普祭出最高制裁

根據《德國之聲》報導，川普25日簽署一項行政命令，將針對數名伊朗高官的私人資產進行制裁，只要是能鎖定的通通強力打擊，名單包含該國最高領導人哈米尼、伊朗革命衛隊8名高級指揮官及外長札里夫。

川普表示，美國並不打算與伊朗開戰，更不願意波及無辜人民，但為了落實保證過的「最高制裁」，他將劍指伊朗高層，透過經濟力量向德黑蘭當局施壓，以期讓伊朗放棄擁核。

但儘管川普保證不傷害伊朗人民，大人吵架小孩仍受池魚之殃。依照《德國之聲的統計》，美國自2018年單方面退出核協議後，致力於減少伊朗石油出口，少了這個主要出口收入的口徑後，伊朗經濟嚴重受傷，2018年4月每天運送的原油量原本超過250萬桶，但隔一個月的制裁後，劇降至40多萬桶，連帶著打擊到原油生產所伴隨而生的工作機會。

伊朗經濟受慘痛打擊

國際貨幣組織（IMF）推估伊朗經濟體在2019年將萎縮達6%之多，該國民生也受重創，伊朗貨幣在過去一年內狂跌60%，通膨率飆漲37%，其中更以藥品和食品最高漲至60%最為誇張。該國失業率飆漲到12%，青年失業率更達到嚴重的30%。去年報告警告伊朗，若未來幾年沒能與美國和緩局勢，該國經濟成長率持續低於5%，社稷將不再穩定。

此外，據《今日美國報》報導，在川普簽署行政命令的制裁時發生一件軼事，川普把伊朗領導人名字搞錯，「誤傷」已往生的前任最高領袖何梅尼，2人名字太過雷同，才會讓川普寫錯人名、大鬧烏龍，隨後白宮很快更改了名字。

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