IS外國傭兵滯留 聯合國籲各國處理

2019-06-25 15:48 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



叛軍殘部須儘速處置！聯合國24日發布聲明，呼籲各國將參與IS的外國傭兵引渡回國內受審。由於很多外國人幫IS打仗，但IS又已宣告潰敗，但各國都不想處理這些人，民意也不支持將這些戰犯帶回來。如果繼續擺爛，除了難民問題外，殘留的IS餘部對中東區域安全也是極大威脅。

根據《英國廣播公司》報導，IS在3月失去最後據點時，當地還留有5萬多名IS軍人，其中還有上千名外國人，以法國快2千人最多，德國、英國、比利時等國都有許多人替IS打仗。聯合國報告甚至認為，替IS打仗的外國人有2萬9千人，其中約2萬人來自伊拉克。

聯合國人權委員會主席巴契拉呼籲，各國要盡速將該國參與IS叛軍的國民引渡回國內受審，但許多國家因為輿論反對壓力大，不願將這些人引渡回國。讓巴契拉批評這些國家罔顧人權，而且違背國際法賦予國家的義務。

除了外國成人之外，他們在當地的小孩如何處置也是問題，因為按照慣例，小孩會有父母的國籍，因此也算是外國人。不過除了法國、俄國、丹麥等國之外，多數國家其實不想處理這些燙手山芋，但是依據國際法，這些國民都是具有國籍的，分屬哪個國家，那個國家就要管轄該國人民的行為。

《以色列時報》提到，由於中東地區局勢不穩、戰爭仍頻，IS父母所生的外國小孩在戰亂中尤其弱勢，雖然澳洲、丹麥等少數國家開始將國民從難民營接回，但大部分國家還是不願處理這些閒置人口。如果他們再加入其他叛軍，會讓當地情況會更混亂，人權狀況也會更倒退。

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