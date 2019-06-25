俄軍再進駐委國 但川普無暇他顧

2019-06-25 15:46 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



俄軍進駐委內瑞拉，但川普沒空管！路透社記者在委國機場目擊俄國軍機降落，結合飛機追蹤後，確認俄國繼3月以後，再度派軍進駐委國。不同於上次對俄態度強硬，外媒分析，這次川普正忙著跟伊朗吵架，應該沒有空再管委內瑞拉的事情。

客機偽裝軍機

根據《半島電視台》報導，一架俄國的伊留申-62型飛機被路透社記者拍到降落在委內瑞拉境內的西蒙·玻利瓦國際機場，伊留申雖為俄國的噴射客機機種，但飛機機尾的RA-86496編號卻透漏了玄機。經過當地路透社記者對比調查發現，這架飛機是屬於俄國空軍的運輸機。

俄國曾於3月派遣2架飛機到委內瑞拉，上面號稱載了100位軍人。當時川普非常生氣，抨擊俄國蓄意挑動戰爭，並要求俄國將部隊撤出。不過俄國外交部長當時反駁稱，俄國只是派軍事專家，負責督導當地的武器維修業務。

由於委內瑞拉陷入由俄國撐腰的馬杜羅，對上美、歐支持的瓜伊多相抗衡的內戰動亂，美國便對委內瑞拉進行經濟制裁，希望能讓馬杜羅屈服。不過根據聯合國難民署統計，目前有4百萬委內瑞拉人（全國人口15%）因戰亂與經濟崩盤逃出委內瑞拉，該國貨幣狂貶、缺乏基礎物資，狀況十分慘烈。

美放飛委內瑞拉

但《華盛頓郵報》卻指出，川普目前的外交重心全部放在伊朗，短時間內不想再管委內瑞拉。華郵甚至爆料，川普跟他的幕僚團說不要再提委內瑞拉的事情，而且美國外交官在參加美洲議會的研討會時，評估委國的危機可能會拖到年底，川普可能才會用不痛不癢的方式處理。

這也讓《華郵》抨擊川普政府，只為了自己的利益，忽視經濟制裁對該他國人民造成的影響，然後最後還會抱怨為什麼一堆難民還要跑到美國。美國要為委國內部因經濟不佳導致的人道危機負責。

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