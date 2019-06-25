梅克爾減碳太慢 同黨議員也抱怨

2019-06-25 15:42 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「德國需要加速減碳的腳步！」德國總理梅克爾預定2038年讓德國減碳55%，並將再生能源佔比拉高至65%的政策，除了受到反對黨批評，現在連同黨都不挺。自歐洲議會選舉後，梅克爾內閣的權力越來越小，過往備受爭議的能源政策再度浮上檯面，反方認為梅克爾能源政策牛步，還會德國電價大幅上漲，損害產業發展。

根據《歐洲新聞網》報導，梅克爾執政的基督教民主聯盟（CDU）裡面的姊妹黨基督教社會聯盟領導人索博近日對梅克爾2038年的減碳目標感到不滿，認為以目前德國的狀況，加上氣候變遷越來越嚴重，需要在2030年盡快達成減碳。不過德國政府發言人賽伯特受訪時堅持維持2038年的減碳目標。

《歐新網》分析，在歐洲議會選舉後，德國境內綠黨的勢力崛起，環保主義、對全球暖化的反思更加興盛，也讓德國可能要開始調整能源政策。另外，梅克爾預計將於2021年卸任，加上原本共組聯合內閣的社民黨勢力也開始衰退，梅克爾在最後一個任期要推動自己的政策，會變得更加困難。

另外，在福島核災後，國內批評梅克爾決策太倉促，很快就決定降低德國境內的核電發電比率，讓德國的電價上升，還讓德國更加依賴煤炭發電，導致原本2020要減碳40%的目標無法達成。

根據《Mish Talk網》資料，德國近日民調顯示，綠黨的民調已經跟梅克爾所屬的基民盟並列領先地位，皆為25.5%，傳統中間偏左的社民黨民調甚至落後給極右派政黨「另類選擇黨」（13.5% vs. 12.5%）。

左派社民黨與右派共組內閣早已引發社民黨基層不滿，導致該黨與基民盟更加貌合神離，在聯合內閣瀕臨崩解下，讓外界不排除德國有提早大選的可能。

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