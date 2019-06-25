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美情報圈不信北韓會棄核 川普到南韓時不會見金正恩

2019-06-25 09:31聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國國防部情報局局長艾希里中將（Robert Ashley ）24日表示，不相信北韓領導人金正恩願意放棄核武。美國總統川普本周末參加日本大阪的G20峰會期間，計畫與八位國家領袖舉行雙邊會談，不具名美國官員指出，川普在接下來的南韓訪問行程，不會和金正恩會面。

艾希里中將接受福斯新聞台訪談時表示，美國情報圈不認為金正恩已準備好實現無核化。川普與金正恩於今年2月舉行川金二會，但兩人無法在無核化和放寬制裁的議題上達成共識，因此宣告破局。

根據美國公布的初步行程，川普在G20會議期間至少有八場雙邊會談，對象包括中國大陸國家主席習近平、俄國總統普亭、德國總理梅克爾和日本首相安倍晉三等，並在結束G20峰會後前往南韓訪問兩天，與南韓總統文在寅會面。

川普近日與金正恩通信，提高恢復終結北韓核計畫會談的機會。美國國務卿龐培歐表示，希望川普寄給金正恩的一封信，能恢復2月川金二會破局以來一直停滯不前的會談。

但美國一名不具名資深政府官員24日指出，川普結束G20峰會後前往南韓訪問兩天，期間不會和金正恩會面。有記者提問，川普此行是否可能造訪板門店非軍事區，該名官員不願回應。

美國總統川普（左）和北韓領導人金正恩今年2月在越南河內進行川金二會。美聯社
美國總統川普（左）和北韓領導人金正恩今年2月在越南河內進行川金二會。美聯社
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川普金正恩G20峰會
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