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別再迷信蔡英文！一堆人找她陳情 猜猜幾件事搞定？

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

美前官員：2020大選前 蔡英文獲兩項連任的政治大禮

2019-06-25 08:19聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院前亞太副助卿柯慶生24日在華府一場活動指出，台灣的民進黨在2020總統大選前獲得兩項政治大禮，一是中國大陸國家主席習近平今年初強調「一國兩制」的談話，另一項則是香港反對修訂「逃犯條例」引發的問題，讓台灣總統蔡英文現處於有利地位。

柯慶生會後受訪解釋，他並非預測台灣選舉結果，而是認為在習近平今年1月發表談話，以及香港「反送中」活動之後，有利於蔡英文在台灣內部的政治競爭，也提升她連任的機會。

至於美國政府是否傾向蔡英文連任？柯慶生表示，美國政府不該介入外國選舉，不該選擇候選人；柯慶生說，若他仍在政府工作，他會勸美國政府不要選邊站。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）24日舉行關於美韓戰略的研討會，國務院前亞太助卿坎伯（Kurt Campbell）、現任教於哥倫比亞大學的柯慶生（Thomas Christensen）等人出席討論亞太區域情勢。

主持人在會中詢問，香港「反送中」事件如何影響台灣總統選舉？柯慶生表示，台灣認為香港「一國兩制」與其無關，雖然台灣人對主權的定義可能不同，但台灣都相信自己擁有主權。

柯慶生說，香港對台灣並不重要，如果北京處理好香港事務，台灣人會說與他無關，如果北京搞砸香港事務，台灣人會說無法信任北京。

柯慶生接著說，他認為民進黨與泛綠陣營，在2020年的選舉前獲得兩項政治大禮，其中一項是習近平今年1月的談話，重申在台不受歡迎的「一國兩制」；第二項大禮是近期的香港問題，這提醒了台灣民眾解決兩岸分歧的難度，也削弱在選舉中採「和中」立場的人士。

柯慶生指出，他不知道未來走向，畢竟有這麼多參選人，但他認為這兩起事件後，蔡英文現在處於較為有利地位。

柯慶生會後受訪表示，北京並不希望蔡英文贏得選舉，卻無意間提供了兩項大禮，做了些幫助蔡的事情。

美國國務院前亞太副助卿柯慶生。華盛頓記者張加／攝影
美國國務院前亞太副助卿柯慶生。華盛頓記者張加／攝影
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