川普訪韓將視察南北韓軍事界線 對北韓善意訊息？

2019-06-24 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



南韓政府今天正式發表，美國總統川普將於29、30日訪問南韓，與南韓總統文在寅會談。NHK指出，川普也將訪問南北韓軍事境界線，並藉此釋放訊息，有意重啟陷入停滯的美朝談判。

此外，南韓統一部表示，將力爭在廿國集團（G20）大阪峰會前舉行南北韓會談。

青瓦台發言人高明廷今日在記者會發表，川普將在29日午後抵達南韓，展開兩天一夜的訪談，並在30日舉行美韓峰會。30日午後，川普將從首爾南方烏山的美國空軍基地啟程，返回華盛頓。

高明廷表示，美韓領袖會談將對美韓同盟進一步強化及密切合作，以實現朝鮮半島完全無核化與永久和平，深入討論。這是兩人第八次會談，川普訪韓則是2017年11月以來第二回。

此外南韓政府人士指出，雙方針對川普訪問南北韓軍事境界線正在進行商議。川普第一次訪韓時也曾計劃前往南北韓軍事境界線視察，後因天候不佳而取消。NHK指出，美國對北韓事務特使比根預定本周訪問南韓，顯示美方將有些新動作；南韓方面，有見解認為川普藉視察行程釋出訊息，有意重啟陷入停滯的美朝談判。

不過，NHK同時也引述青瓦台高階官員指出，川普訪韓期間，沒有美朝韓三方會談的規劃。

同時，南韓統一部發言人李相旻今天也在例行記者會指出，希望在G20峰會、美韓會談前，再次舉行南北韓峰會。他表示，南韓政府正進行各種努力，希望盡速恢復南北韓與美朝之間的對話。不過，文在寅27日即將出發前往大阪參加G20峰會，在此之前要舉行南北韓會談，時間已經迫在眉睫。