因為日方這件事 習近平赴日定位純開會

2019-06-24 16:46 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 賴錦宏 ╱北京報導



中國外交部發言人陸慷23日宣布，國家主席習近平將於27日至29日赴日本大阪出席20國集團(G20)領導人第14次峰會。這是習近平時隔十年再赴日本，但並非國事訪問，意味著「中日回暖三部曲」未能完成，還有待時機條件成熟。

北京外交界人士透露，習近平上周訪問北韓，與北韓最高領導人金正恩舉行會晤，這個舉動顯示，習近平近期將不會訪問南韓，也不會在日本大阪G20峰會停留太久。日本在中美貿易戰和美國封鎖華為的立場上，和華盛頓較為接近，也是北京最終決定只純粹去「開會」的關鍵。

中國官員透露，中方把習近平日本行定位為純粹赴Ｇ20「開會」，並非國事訪問，中日將(續)簽署大貓熊合作協議。消息人士說，原本日本期待的習近平會見日本天皇的行程將可能取消。外界一直猜測，習近平很有可能是繼川普總統後，第二位在東京會見德仁天皇的外國領導人。

有報導說，習近平訪日行程出現轉折的原因之一，在於本月8日舉行的G20財長及央行峰會上，原本中方希望遊說各方，在會後的公報上寫入部分暗批美國貿易保護主義的措辭，但遭美方反對，日方也跟着表態反對，這讓北京甚為不滿。

北京十分重視這次習近平赴日的安全保衛工作，曾於5月中派出中國公安部副部長王小洪去日本商討訪問全程的安全保衛細節。王小洪被視為習近平的親信，曾在福建省公安系統任職34年。

過去一年多以來，日本首相安倍晉三一直爭取實現「中日回暖三部曲」，即實現中國總理訪日、日本首相訪中以及中國國家主席訪日。

中國總理李克強已於去年5月訪日，而去年10月安倍晉三也訪問北京。至於中國國家主席訪日，上一次是2008年時任國家主席胡錦濤到日本進行國事訪問。

消息稱，為了爭取習近平對日本做正式訪問，安倍晉三將於今年12月，在北京舉行的中日韓首腦會議上，正式邀請習近平訪問東京。

中國新任駐日本大使孔鉉佑日前受訪談及習是否於明年以後正式訪問日本時表示，「也許在明年櫻花開時，習近平將對日本做正式訪問」。他還透露，雙方正就下階段重要外交議程保持溝通，希望雙方相向而行，為實現高層交往營造良好氛圍和有利條件。