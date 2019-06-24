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大阪川習會 習近平預先準備3手新牌

2019-06-24 16:45世界日報 香港特派員李春

本周全球看點，將是G20大阪峰會。而大阪峰會的焦點，是正密鑼緊鼓安排的「川習會」。今次「川習會」談得怎麼樣，能否推動最後達成協議，相當關鍵。也正因此，從北京方面來看，中美貿易戰的走勢，就有「三新」牌局。

北京智庫人士認定，按中國商務部近日表述，放出的訊號是中方就中美磋商的原則不變、立場不變，談判的大框架不動，但中方核心關切須妥善解決，意味著關鍵性議題仍未最後解決。在這一背景下看北京的新牌局，主要是三張反制性新牌，以及兩個新訴求。

因應經貿層面的中美關係，已走到針鋒相對地步，三張反制性新牌，都不在經貿層面，而在外交和軍事層面。北京早前打出的第一張牌即「俄國牌」，曾被分析為要把中俄關係提升到「準結盟」的層面，這對美國來說，當然不是好消息，所以這張牌有一定的殺傷力。但俄羅斯是說變就變的國家，這張牌的殺傷力也是跳動易變的。

接下來的牌，是「北韓牌」。有分析認為在「川習會」前夕打這張牌，對美國來說也是威脅。但這張牌其實不是反制牌，而是送禮牌。一方面給金正恩送禮，助其全面鞏固領導地位，也助其走出內部經濟和外部軍事的困局。這一禮送成功，反過來是給美國送禮，可能令美朝僵局得以打破。金正恩作為對習近平的報答，至少不會再有新的反向動作，還可能順水推舟向美國伸出橄欖枝。

第三張牌就是反制牌。那是東海舉行實彈射擊演習，據說其演習水域面積的設定，跟台灣相近，那是一種象徵和隱喻。只是一種表態，不意味著中美關係惡化，戰爭已經迫近。中國國內最近確有人提趁中美關係惡化，解決台灣問題，解決香港問題，但那都是非主流的，且上不到議程。

在三張牌之外，北京就「川習會」和經貿再磋商，實際提出了兩個新訴求。第一個新訴求，就是中美經貿戰以來，美方對中國輸美商品加徵的關稅都要取消。另一新訴求，即要求美方停止對中國企業的打擊和壓制，因除了華為，美方還在不斷公布制裁中方企業的名單。

北京川習會
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