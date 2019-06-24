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爭天然氣霸主 俄羅斯欲聯手中國抗美

2019-06-24 17:07世界日報 中國新聞組／北京24日電

俄羅斯與美國在天然氣市場的鬥爭越演越烈，為了對抗美國增產頁岩氣，俄羅斯正加速擴大液化天然氣（LNG）的生產規模，增加出口到亞洲，並接受中國出資參與其北極生產基地計畫。

多維新聞網引述日本經濟新聞報導，俄羅斯總統普亭除了表示希望在LNG生產和銷售上進一步深化與中國的關係，日前在吉爾吉斯出席中俄蒙三國元首會晤時再次呼籲：「準備在能源領域開展緊密交流。」

據報導，俄羅斯為了提高向亞洲運輸的效率，提出在遠東堪察加半島建設LNG轉運基地的計畫，普亭也提出擴建薩哈林海域的「薩哈林2號」LNG項目的方針。

該項目的背景是，隨著更廉價的頁岩氣的產量增加，美國相繼建成了LNG成套設備，俄羅斯因此對美國在LNG市場的崛起產生危機感。美國從2016年開始對外出口LNG，在對亞洲出口方面直追俄羅斯。美國還與波蘭簽署銷售合同，對歐洲市場發動攻勢。

報導指出，支撐俄羅斯增加供應LNG的是在北極推進的基地開發計畫。2017年，俄羅斯運營北極首個基地亞馬爾LNG。相鄰的第二個基地「北極LNG-2」也計畫2022年至2023年投產。負責項目的俄羅斯諾瓦泰克公司4月簽署協議，同意接受中國石油天然氣集團有限公司子公司等兩家中國企業分別對「北極LNG-2」項目出資10%。

報導稱，俄羅斯因為受到制裁，在從外國企業融資方面受限，在這種背景下準備拉上中國，中國在亞馬爾LNG項目上也順利出資約30%。而中國為了治理空氣汙染，在燃料方面從煤炭轉向天然氣，已經成為僅次於日本的第二大LNG進口國。

俄羅斯北極普亭
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