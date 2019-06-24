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影／土耳其執政黨再吞敗 伊斯坦堡市長換人做

2019-06-24 13:26聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

土耳其伊斯坦堡23日市長重選，執政黨正義發展黨（AKP）出奧步卻再度輸掉第一大城市長寶座，主要在野黨共和人民黨（CHP）籍候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）再度獲勝，狠狠打臉總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）；伊瑪莫魯勝選後在慶祝活動上向厄多安喊話「願意和諧地合作」；外界分析認為，正義發展黨將因此流失鐵票，步上衰敗。

伊斯坦堡在今年3月31日舉行市長選舉，反對黨共和人民黨候選人伊瑪莫魯以48.8%得票率，贏過執政黨正義發展黨候選人尤迪倫（Binali Yildirim）的48.5%，但執政黨選後出奧步，以作票和貪汙為由宣布舉無效，舉行重選。

但23日重選結果，雙方差距進一步拉大，伊瑪莫魯拿下54.03%得票率，尤迪倫則只拿到45.09%得票率，票數差距更是從1.3萬票暴增至77.7萬票。

尤迪倫目前已經承認敗選，表示期盼伊瑪莫魯妥善治理伊斯坦堡；總統厄多安也透過社群媒體恭喜伊瑪莫魯；伊瑪莫魯勝選之際也向厄多安釋出善意，表示他願意與中央合作解決伊斯坦堡所需要處理的問題。

《路透社》報導，這場選舉被視為，是對土耳其民眾制衡厄多安近年日益獨裁行為的能力測驗，指出一連兩次在家鄉被打敗，讓厄多安丟臉丟到家，民眾以選票狠狠教訓了厄多安一番，顯示厄多安的鐵腕控制出現動搖。

土耳其伊斯坦堡23日市長重選，執政黨正義發展黨再度輸掉第一大城市長寶座，主要在野...
土耳其伊斯坦堡23日市長重選，執政黨正義發展黨再度輸掉第一大城市長寶座，主要在野黨共和人民黨候選人伊瑪莫魯再度獲勝；伊瑪莫魯勝選後在慶祝活動上向總統厄多安喊話「願意和諧地合作」；外界分析認為，正義發展黨將因此流失鐵票，步上衰敗。路透社
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伊斯坦堡得票率
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