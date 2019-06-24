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伊斯坦堡市長重選 葉德仁再輸反對黨

2019-06-24 15:04台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

執政黨無法抵擋民意！曾於土耳其4月伊斯坦堡市長大選提選舉無效勝訴的執政黨正義發展黨候選人葉德仁，於23日的市長重選中，再度輸給反對黨人民共和黨的伊瑪莫魯的54%。外媒分析，土耳其總統艾爾段用盡各種手段助選卻還是選輸，代表民眾對他日益不滿，他的政權不如過往穩固。

錯估重選態勢

根據《雅虎新聞網》報導，在99%的開票率下，伊瑪莫魯已經贏了葉德仁77萬票，遠高於原本大選的1萬多票，葉德仁宣布敗選，艾爾段也祝賀伊瑪莫魯當選。伊瑪莫魯發表勝選演說時表示，他也希望能在選後跟艾爾段合作，經營伊斯坦堡市政。

不過選前，艾爾段誓言絕對要讓正發黨贏下伊斯坦堡，這讓伊瑪莫魯非常緊張，在選前發起「民主之爭」活動，呼籲支持者到各投票所監票。艾爾段甚至揚言取消伊瑪莫魯參加重選的資格。不過《英國廣播公司》分析，伊瑪莫魯給選民更親和、正面的形象，讓正發黨錯估了重選的態勢，反而輸得更多。

艾爾段面臨挑戰

《衛報》提到，輸掉GDP佔全土耳其31%的伊斯坦堡對於正發黨是最大的挫敗，在正發黨統治該城16年後，民眾開始對執政黨日益專制、保守的政策不滿，加上正發黨在4月大選後的重選訴訟勝訴，讓民眾對於艾爾段政權的不信任感增強，也是造成23日重選差距大的原因。

不過《衛報》也提到，伊斯坦堡的市議會目前還是正發黨所掌控，所以當選之後在市政上是否會遭遇到阻礙也值得觀察，雖然反對派在這次大選中大獲全勝，實際上要完全鬆動艾爾段政權仍有一段路要走。

外界普遍分析，經過這次地方大選後，艾爾段在土耳其的長期執政受到了他就任以來最大的挑戰：除了伊斯坦堡，連首都安卡拉底重要大城的地方選舉都輸掉。目前他還擁有國會多數，但人民對他日益專制、操弄民主的不滿，讓他優勢逐漸流失，甚至可能讓原本預定2023年的總統大選提前改選。

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