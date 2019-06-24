布拉格再現大規模示威 25萬人要求「捷克川普」下台

2019-06-24 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



不滿捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）涉貪和利益衝突的民眾，23日聚集在首都布拉格，要求他下台，主辦單位和媒體估計現場約有25萬人，是自1989年捷克絲絨革命（Velvet Revolution）終結共產統治後，規模最大的抗議活動。

64歲的巴比斯為億萬富豪，因擁有龐大的企業王國和民粹主義傾向，而有「捷克的川普」之稱。他在政治及企業上的利益衝突，與川普也有相似之處。

示威群眾在萊特納（Letna）公園抗議要求巴比斯下台。巴比斯當年打著反貪腐的口號，現在卻成為口號下的敗將。

巴比斯因涉嫌10年前的200萬歐元歐盟補助款詐領案，面臨捷克司法刑事調查。警方說他們正在調查巴比斯是否隱瞞他在Stork Nest農場及會議中心的擁有權，才符合歐盟補助小型企業的資格。

巴比斯也被歐盟調查是否有利益衝突。他在2017年當上總理前， 將他的愛格富集團（Agrofert）交付兩個信託基金 。但本月稍早被洩出的歐盟執委會調查報告草稿指出，巴比斯仍從該集團獲利。該報告裁定，他應該歸還歐盟1750萬歐元。

巴比斯否認查核結果，甚至指稱這些查核為假的，誓言要改變他們的查核結果。

捷克反對黨26日將進行對巴比斯不信任投票。

Nova Ves市長艾克斯納（Martin Exner）表示，絲絨革命尚未結束，捷克人民必須完成它。

示威活動由 Million Moments for Democracy發起，本為學生發起的小型活動，在巴比斯任命班納索娃（Marie Benešová）為司法部長後，演變成大規模示威活動。