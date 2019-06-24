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伊斯坦堡市長重選輸更慘 總統厄多安政治生涯最大挫敗

2019-06-24 10:57聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

土耳其第一大城伊斯坦堡23日重選市長，3月落敗的親總統候選人、前總理尤迪倫（Binalı Yıldırım）這次輸更慘，以9個百分點敗給反對黨候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）。紐約時報指出，總統厄多安遭逢政治生涯中的最大挫敗。

紐時報導，伊瑪莫魯在3月的選舉中，曾以2.5萬票險勝尤迪倫，但因為厄多安和執政黨「正義發展黨」（AKP）聲稱選舉舞弊，要求重選一次。第二次選舉結果出爐，主要反對黨「共和人民黨」（CHP）獲勝，奪走厄多安對土耳其最大城市的掌控權，結束他的政黨25年來在伊斯坦堡的獨霸地位。

這場挫敗還使厄多安在與美國和其他國家關係緊張之際，處於弱勢，下周他將赴日本大阪參加G20峰會，計畫與美國總統川普在場邊見面，解決多項分歧。

根據土國國營媒體安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）公布的初步結果顯示，在已開出的99%選票中，「共和人民黨」候選人伊瑪莫魯的得票率為54%，遙遙領先尤迪倫的45%，差距約9個百分點。

伊瑪莫魯表示，「1600萬名伊斯坦堡選民刷新我們對民主的信念和對正義的信心」。他也向總統厄多安釋出善意，表示「願意和諧合作」。

華府近東政策研究所土耳其研究項目科主任洽普塔伊（Soner Cagaptay）指出，選票結果顯示民主是具彈性的，選舉仍然很重要。「儘管厄多安在此次選舉中動員所有國家資源，但伊瑪莫魯仍以壓倒性優勢領先近10個百分點」。

分析家表示，這場敗仗除了打擊厄多安的形象和威望外，失去對伊斯坦堡的控制也帶來實質的政治後果。這座城市是厄多安的家鄉和政治基地，他從伊斯坦堡開始擔任市長，就此開啟他的政治生涯。

洽普塔伊說，「厄多安已失去魔力，他曾經是與眾不同的政治家，為信仰虔誠及無依無靠的一般市民發聲，他以這個招牌紅了近20年，但這都已經過去了」。

伊瑪莫魯被比作為年輕時代的厄多安，兩人都來自以鬥志聞名的黑海地區，並靠著風度翩翩和精力充沛擄獲民心。伊瑪莫魯承諾市民組成一個清廉和極具包容的市政府。洽普塔伊表示，沒人能比得上伊瑪莫魯，他成為新一代的厄多安。

土耳其大城伊斯坦堡23日重選市長，反對黨「共和人民黨」（CHP）候選人伊瑪莫魯（...
土耳其大城伊斯坦堡23日重選市長，反對黨「共和人民黨」（CHP）候選人伊瑪莫魯（中）又贏了，與支持者慶祝勝選。路透
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土耳其大城伊斯坦堡23日重選市長，反對黨「共和人民黨」（CHP）候選人伊瑪莫魯（...
土耳其大城伊斯坦堡23日重選市長，反對黨「共和人民黨」（CHP）候選人伊瑪莫魯（背對鏡頭者） 又贏了，與支持者慶祝勝選。美聯社
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伊斯坦堡土耳其
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