福衛七號即將發射 台美10年最大科技合作

2019-06-24 10:44 中央社 奧蘭多23日專電



福衛七號預計明天發射，特別到美國佛州太空中心見證的科技部長陳良基表示，福衛七號是台美10年來最大的科技合作計畫，代表美方對台灣的肯定及台美尖端技術互信合作。

福衛七號預計在美東時間24日晚間11時30分發射升空。陳良基表示，福衛七號太空團隊已經準備好，所有整備測量、發射震動係數都經過多次檢驗，整備完善。對於明天順利發射，他的信心指數100分。

由於奧蘭多今天下午下起大暴雨，打雷閃電相當駭人，是否會影響明晚的發射，陳良基表示，氣候當然是發射的因素之一，但和美方討論時，美方表示發射設有緩衝時間， 若暴雨不是發生在發射時間，影響應該不大。

談及福衛七號發射的重要意涵，陳良基表示，福衛七號屬於高複雜度衛星，台灣主要負責整備與信號融合，福衛七號的發射代表台灣在太空衛星的整備技術已屬一流。

他指出，福衛七號將穿越太空電離層，透過三種不同檢測信號作融合，顯示台灣擁有掌控全世界最精準太空溫度計的能耐，台灣太空產業與太空氣象信號領域的成就可以提供經驗，未來全球相關產業發展，台灣取得領先地位。

陳良基也表示，福衛七號是跨國合作計畫，本體由台灣設計，6顆衛星是與英國合作，後段工程由美方負責。福衛七號作為台美10年來最大科技合作計畫，後段是美方負責多，他到佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）親眼見證發射升空，也代表對合作計畫的重視。

陳良基指出，台美在福衛七號合作分工明確，代表美方對台灣在太空衛星的整備、硬體設施的掌握程度，以及訊號取得後的計算能力相當肯定，也代表台美幾十年來緊密結合，在尖端合作相互信任，期待未來能找到適合雙方共同投入的新台美合作計畫。