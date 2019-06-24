日本關東今早發生芮氏5.5地震 新幹線一度停駛

相關新聞
蘇丹慘案國際斷線？「喀土木廣場大屠殺」後來呢2019-06-24 08:30
川普親筆信內容 金正恩喊滿意2019-06-24 01:36
殖民火星不是夢！建精子庫 女太空人沒性行為也能當媽2019-06-24 09:18
衣索匹亞政變未遂 參謀長遇刺亡2019-06-24 01:36
沖繩悼二戰 安倍被嗆滾回去2019-06-24 01:36
東協籲南海克制…不敢點名中美2019-06-24 01:36
陸農業部官員屈冬玉 當選聯合國糧農組織首位中國籍總幹事2019-06-23 23:03
喬治亞反俄潮高漲 俄國停飛航班2019-06-23 18:08
日媒：川普G20會後將訪韓 30日可能訪問非軍事區2019-06-23 17:13
衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡2019-06-23 16:44
訪北韓 傳習近平帶回了金正恩核武清單2019-06-23 16:06
美日海軍頻秀肌肉 中國專家：為區域安全帶來新不安定性2019-06-23 15:59
聯合國通過公約 防職場暴力性騷2019-06-23 15:37
中資施工大樓倒塌18死24傷 柬埔寨宣布發補償金2019-06-23 14:00
蘇丹政爭現曙光？軍民將共組政府2019-06-23 13:37
準英相強生將被暗殺？俄情報局散布假消息2019-06-23 13:03
737 Max停飛釀精神財物損失 400機師集體告波音2019-06-23 12:36
沖繩戰役74週年 遺族傳承戰爭教訓祈求和平2019-06-23 12:16
拒入監持刀逃亡5天 日警逮捕犯嫌及同夥2019-06-23 11:17
氣候變遷恐破壞文化遺產 專家籲聯合國保護2019-06-23 10:36
英相人選強生會被暗殺？俄羅斯情報單位散假消息！2019-06-23 10:17
金正恩收到川普親筆信 對內容感到滿意2019-06-23 09:32
高空跳傘飛機墜毀11死 夏威夷當局證實無人生還2019-06-23 09:15
北韓官媒：收到川普來函 金正恩認真思量內容2019-06-23 07:33
UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘2019-06-09 11:46
陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安2019-05-20 15:30
影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念2019-04-16 12:51
吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價2019-03-04 20:27
發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講2017-07-22 13:36
發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切2017-07-22 13:36
80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」2017-07-22 13:36
熱門文章
游盈隆宣布退出民進黨 提六理由黨已經變了2019-06-23 12:22
長榮空服員罷工 長榮飯店員工罵：不知感恩的小公主2019-06-23 10:20
看空服員罷工 資深長榮人：資方輸了還需勞方嗎2019-06-23 17:24
再怕霸凌都要說...長榮工會空姐 淚談不罷工心聲2019-06-23 16:48
台中造勢垃圾滿地？韓家軍不平指離場10分鐘神清理2019-06-23 15:09
「我拿台灣護照不是中國人」台詐騙犯國外被抓怕引渡求饒2019-06-23 17:11
整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路2019-06-23 21:40
空服員比地勤慘？勞動部臉書被灌爆了2019-06-23 11:17
蔡正元爆料館長拿中國企業500萬 卻上街反紅媒真有趣2019-06-23 17:20
長榮罷工72小時過去 工會聲明：日支費可協商2019-06-23 21:21
韓國瑜造勢激情過後 七期豪宅區綠地滿是垃圾2019-06-23 12:34
影／救災分藍綠？ 賴清德：感恩張善政但最終台南未拿200億2019-06-23 18:02
NBA／總冠軍衝突插曲 柯瑞：盼有更好處理方式2019-06-23 16:11
中山高桃園段聯結車墜橋下 摔落2層樓司機幸輕傷2019-06-23 10:19
影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速2019-06-23 09:06
影／「請不要責怪地勤」罷工空服員致意地勤反被要求回工作崗位2019-06-23 16:09
影／網友討伐疑虐童保母 台中爆發激烈警民衝突2019-06-24 05:05
如何讓台灣想統一？陸學者提議：讓福建GDP超台2019-06-23 15:19
留言