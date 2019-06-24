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蔡政府推能源轉型三年 最新民調：近6成民眾不知方向

日本關東今早發生芮氏5.5地震 新幹線一度停駛

2019-06-24 08:48聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本時間上午9時11分關東地區發生芮氏規模5.5地震，沒有海嘯危險。

NHK報導，震央位於千葉縣東南外海，深度60公里，推斷芮氏規模5.5。千葉縣館山市、南房總市、東京千代田區、神奈川縣川崎市、秦野市都測得震度4級的搖晃。

羽田機場不受影響，東海道新幹線一度停駛，現已恢復正常行駛。

日本時間上午9時11分關東地區發生芮氏規模5.5地震。圖／取自日本氣象廳官網
日本時間上午9時11分關東地區發生芮氏規模5.5地震。圖／取自日本氣象廳官網
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