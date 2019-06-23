喬治亞反俄潮高漲 俄國停飛航班

2019-06-23 18:08 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



俄國總統普丁近日宣布，由於喬治亞境內反俄情緒高漲，國內飛往該國的班機將停飛至7月8日。（Photo by 克里姆林宮） 分享 facebook

「俄國以為他還在統治喬治亞嗎？」由於俄國國會議員在喬治亞國會直接站在主席台用俄語發言，引發喬治亞舉國反俄情緒高漲；加上俄國近日宣布，將所有飛往喬治亞的航班停飛至7月8日，俄國總統普丁更呼籲國民不要前往喬治亞旅遊。兩國先前因領土問題積怨已久，此事件更揭開兩國長久的歷史傷疤。

俄議員狂行引暴動

根據《半島電視台》報導，俄國國會議員加里洛夫日前受東正教聯盟邀請至喬治亞國會發言時，不只直接站上議長席，更用俄語發言，讓在場所有喬治亞議員怒不可遏，紛紛衝上台做勢要打加里洛夫，執政黨官員也對此感到十分抱歉。這引發喬治亞民眾大規模前往國會大樓，抗議政府讓這種喪權辱國的事發生。

俄國政府因此提高對喬治亞的旅遊警戒，普丁21日還發布對喬治亞旅遊的禁令，呼籲民眾為了安全不要前往喬治亞，旅行社的喬治亞套裝行程也最好趕快取消。為此，在喬治亞國內爆發大規模示威衝突，喬治亞總統祖拉比什維利指控俄國煽動民眾抗議，但俄國反批祖拉比什維利在挑動該國反俄情緒。

20日的抗爭造成警方與群眾共有240人受傷，民眾持續要求負責邀請俄國人的國會議長科巴赫茲，以及命令警察鎮壓抗議的內政部長下台。科巴赫茲21日火速請辭，但抗議民眾仍希望國會能夠重新選舉，將親俄的執政黨「喬治亞夢想聯盟」趕下台。

歷史積怨已久

《南華早報》提到，喬治亞過去曾受俄羅斯帝國與蘇聯的統治，1991年脫離蘇聯獨立。在2008年時因領土爭議，兩國在喬治亞境內的南奧塞提亞爆發激戰；最後俄國勝利，雙方雖達成停火協議，但俄國並未將軍隊撤出喬治亞境內的南奧塞提亞和阿布哈茲，還承認這兩個地區的獨立，留下爭議至今的「佔領國土」問題。

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