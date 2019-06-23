金正恩收到川普親筆信 說會認真考慮信件內容

2019-06-23 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



朝鮮中央通訊社（KCNA）23日報導，北韓領導人金正恩收到了美國總統川普的親筆信函，並表示會認真考慮信中內容。

KCNA並未透露信件細節，但表示金正恩形容信件的內容「非常棒」，「金正恩說會認真考慮這個有意思的內容」。

自「川金二會」破局以來，美國和北韓的談判進度停擺。一名美國官員19日表示，美國對雙方重啟談判並沒有「預設前提」，但談判若要有新進展，北韓須在放棄核武計畫上採取實質且名副其實的措施。