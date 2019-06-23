日經：川習29日有望舉行晚餐會

2019-06-23 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



中國國家主席習近平已確定將出席本月底在日本大阪舉行的G20領袖高峰會，這也代表他與美國總統川普可能會在場邊進行「川習會」，各界關注雙方是否能就美中貿易摩擦談出重大突破結果。消息人士透露，川習兩人可能會在29日共進晚餐。

中國國營媒體新華社23日報導，習近平將在6月27日至29日赴日本大阪出席G20峰會。這將是習近平2013年上任以來首度赴日。

另據日經新聞引述消息人士報導，這次美中元首會晤將在G20峰會結束後舉行，雙方正計劃於6月29日共進晚餐。這是川習時隔七個月後首次會面，尋求重啟美中貿易談判。

與此同時，高盛集團分析師群在研究報告中建議於川習會舉行前做空人民幣。彭博資訊報導，包括Zach Pandl、Kamakshya Trivedi與Caesar Maasry在內的高盛分析師指出，在迎來G20會議之際，人民幣與許多其他貨幣已處於匯率區間的強勢端，「即使短期內貿易更可能會出現一些新的緩和，這些緊張局勢可能逐漸消退，但我們的經濟學家預期額外的關稅是更可能發生的」，因此建議做空離岸人民幣、台幣或韓元，但做多在岸人民幣（CNY）匯率。

日經另報導，日本首相安倍晉三和習近平預期在27日於G20峰會前在大阪舉行雙邊會議。政府官員透露，中日兩國正磋商安排在同日舉行晚餐會，並且安排習近平在明年春季赴東京進行國是訪問。中日關係近年來已因領土與歷史問題嚴重惡化。