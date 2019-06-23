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衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

訪北韓 傳習近平帶回了金正恩核武清單

2019-06-23 16:06世界日報 中國新聞組╱北京23日電

傳北韓向陸交代核武清單。 新華社
傳北韓向陸交代核武清單。 新華社
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中國國家主席習近平21日下午結束對北韓的訪問，此次訪問中，習近平承諾中國會保證北韓安全，同意不論國際局勢如何，都要推進兩國友好關係。此外，有媒體指兩國軍方代表也首次現身習金會，北韓並開始向中國交代核武清單。

多維新聞網報導，解放軍中央軍委政治工作部主任苗華上將與北韓人民軍總政治局局長金秀吉，在此次訪問首現習金會的談判桌。解放軍將領和北韓軍方將領現身習近平和金正恩的會談，這是首次。金正恩此前四次訪中，和習近平的會談中均未有軍方人員現身。金正恩第三次訪中和第四次訪中雖均有軍方人員陪同，但在公開報導中均未出現在習金會晤的談判桌上。

報導稱，習近平此次訪問是國事訪問，軍方人士現身，意味著中朝黨政軍關係開始全方位對接。這是中朝在軍事關係上打開關鍵突破口的開始。

報導指出，這次習金會，中方說要推動半島和平進程取得新進展，除代表半島局勢已經進入關鍵階段外，對中方來說最重要的就是獲得北韓最關鍵的核情報。解放軍將領此次現身的意義就在於此。

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩和對北韓進行兩天國事訪問的中國領導人習近平，在一些「重大問題」上達成共識，同意不論國際局勢如何，都要推進兩國的友好關係。

另據美聯社報導，兩國官媒沒有提到目前陷入僵局的美朝有關朝鮮半島去核化的談判。不過，習近平日前表示，國際社會普遍希望朝美談判談下去並談出成果。習近平還讚揚平壤為推動半島無核化作出的努力。

美國之音報導，一周後，習近平將與美國總統川普在日本大阪G20峰會期間舉行峰會。有分析表示，中國可能希望在促進美朝恢復去核化談判上發揮作用，提升自身的影響力。

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