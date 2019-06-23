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蘇丹政爭現曙光？軍民將共組政府

2019-06-23 13:37台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

政變暴力衝突有望落幕？蘇丹反對派22日宣布，接受由衣索比亞首相阿里提出的協調方案，將該國過渡政府由15人委員會重組，而委員會預計由8位民間代表與7位軍方代表所組成。雖然目前軍方尚未表態，不過在國內、外壓力下，外界還是看好過渡軍政府會接受條件，讓蘇丹的抗爭暫時告一段落。

軍方鎮壓招批評

根據《半島電視台》報導，衣索比亞談判代表達迪爾表示，反對派已經同意由衣國首相阿里提出的過渡政府方案，也就是將與軍方共同組成15人的聯合過渡政府，其中8位委員將由蘇丹眾多反對派組成的「自由與改變聯盟」中挑選，剩下則是軍方代表。

其實衣索比亞先前就已為雙方協調多次，但爭執點在於該由軍方還是反對派來領導過渡政府。幾次談判失敗後，軍政府還直接將談判代表抓起來，引發當地反對派發動全國大罷工、罷課活動，連美國處理非洲事務的資深外交官都來替雙方協調，希望軍政府克制，不要再用軍隊鎮壓人民。

目前情況還算樂觀

蘇丹自前領導人阿巴西爾遭軍隊推翻至今，局勢非常混亂。由於人民不滿過渡軍政府遲遲不肯舉辦大選，紛紛上街抗議。軍方當時雖宣稱不會鎮壓抗議民眾，而且還同意組成300席國會，其中更由不同反對派掌握200席，但他們在3日卻派出快速反應部隊進行鎮壓，造成128人死亡，引發聯合國、非洲聯盟批評。

不過《法蘭西24》也提到，目前的變數只剩下軍方還沒有表態。不過蘇丹國內人權組織成員吉布里受訪時表示，軍方目前還願意談判，代表情況還算樂觀。因此，即使外界對於這紙協議仍充滿許多疑慮，但他相信軍政府在面對國內、外的壓力下，態度會暫時軟化，與反對派組成新的過渡政府。

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