英相人選強生會被暗殺？俄羅斯情報單位散假消息！

2019-06-23 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



新近研究發現，社群媒體上散播的連串假消息，包括英國留歐派人士想暗殺脫歐大將強生（Boris Johnson），以及一年前英國雙面間諜毒殺案使用的神經毒劑諾維喬克來自「真愛爾蘭共和軍」（Real IRA），疑為俄羅斯間諜所為。

上述行動是為了引發西方國家之間的緊張關係。研究顯示，造謠生事行為持續不懈、手段世故且資源豐富，長達五年以九種語言進行，涉及逾30個平台的眾多假帳號。

臉書5月撤掉少數「源自俄羅斯」的「不實帳號」。根據美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數位研究實驗室進行的研究，這些帳號的行為「與情報單位執行的行動一致」。

最聳動的假消息說，「激進反脫歐人士 」計畫暗殺強生。警告此一陰謀的偽造信被貼在看起來像是西班牙一位部長的臉書網頁上。

這封蓋了官戳的信件有部長姓名拼字並不正確的假簽名。許多新註冊的用戶帳號分享這則消息，以西語和英語傳播，並在當天稍晚就予以刪險。

附有「猜我快死了」字樣的強生聳肩惡搞圖，後來傳遍在俄羅斯設立的臉書團體。