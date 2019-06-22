影／才說尊重女性...英議員對女抗議者動粗 事後遭停職

2019-06-22 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



英國財政大臣韓蒙德20日晚間在倫敦市長官邸（Mansion House）發表國家經濟情勢演說，一群「綠色和平」組織成員上門踢館，身兼外交部亞太事務次官的下院議員費爾德（Mark Field MP）被拍到，對一名女性抗議人士動粗，事後遭首相梅伊下令暫時停職處分。

現場影片可見，就在韓蒙德演說時，一群身穿紅色套裝的女性抗議人士湧入，並開始宣讀另一版本的演說，隨後遭在場人士制止。

此時，女抗議者巴克（Janet Barker）趁隙快步從宴會廳另一側通過，準備向賓客散發傳單，但一經過費爾德身後，就被他用力推向柱子，經過一陣推擠後，費爾德將巴克推開，最後狠掐她的後頸與手臂，押往宴會廳的出口。

整個過程的影片在網上廣泛流傳，引來在野黨的批評。首相官邸發言人表示，梅伊首相已經看過影像，覺得相當不妥，決定在調查期間，暫時停止費爾德的外交部次官職務。

在處分下達前，費爾德告訴《ITV News》，當巴克快速經過他背後時，觸發他的本能反應。特別是當時附近沒有保安，讓他擔心對方可能持有武器。費爾德對整起事件深感遺憾，願向抓住巴克後頸表達歉意，但在當時的環境，他仍覺得有必要果斷行動。

英國《獨立報》則挖出費爾德數周前一段稱讚英國推動女權的影片，當中他表示「英國持續承諾幫助全世界女性在工作場所能感到安全與受保護」，對照他動粗的畫面，諷刺費爾德說一套、做一套。