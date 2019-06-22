龐培歐發布國際宗教自由報告 讚台灣展現領導力

2019-06-22 03:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院21日發布2018年國際宗教自由報告，國務卿龐培歐在記者會提及台灣，指美方去年舉辦「促進宗教自由」部長級會議後，台灣等地舉行後續相關會議，展現其領導力。

龐培歐、美國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）21日在國務院就發布年度國際宗教自由報告舉行記者會，龐培歐宣布，將於今年7月在華府舉行「促進宗教自由」部長級會議。

龐培歐指出，國務院去年首次舉行「促進宗教自由」部長級會議，但相關的工作並未因會議結束而停止，台灣等地舉行後續會議，展現令人欽佩的領導力。

關於今年美方是否邀請台灣代表參與「促進宗教自由」部長級會議，布朗巴克表示，美方去年也有邀請台灣代表參與部長級會議，今年也樂意再度邀請台灣。

布朗巴克說，他今年稍早赴台出席區域宗教自由論壇，台灣辦得很好，美方也歡迎台灣繼續參加「促進宗教自由」部長級會議。

國務院發布聲明指出，龐培歐將在7月16日至18日於華府主持第二屆「促進宗教自由」部長級會議，預計將有1000位來自世界各地公民社會與宗教界的代表參與。