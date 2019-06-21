英相候選人大黑馬 外表溫柔內心如鋼鐵

2019-06-21 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國保守黨黨魁選舉經過五輪投票，20日確定前外相強生與現任外相杭特進入決選，兩人將在英國各地展開16場競選活動，7月22日決選，由16萬保守黨基層黨員選出新黨魁，勝出者將在7月底接替梅伊成為英國首相。

法新社報導，現年52歲的杭特性情溫和，說話輕聲細語，卻是內閣長青樹，挺過多場政治風暴，他是除了梅伊和財政大臣韓蒙德之外，唯一一位從保守黨2010年執政以來，未曾離開內閣的閣員。

杭特2010年進入內閣後，首先擔任文化大臣，督導過2012年倫敦奧運，廣受讚揚，後來成為英國在任最久的衛生大臣，而後在外相任內，又證明自己能力傑出，足堪重任。

杭特擔任文化、媒體與體育大臣時，遭遇第一個重大危機。2011年，媒體大亨梅鐸的新聞集團打算收購英國付費電視巨擘「天空廣播公司」（BSkyB）股權，杭特受命審查此案，但2012年，法官主導的新聞道德調查小組蒐證得知，杭特疑似給予新聞集團特殊待遇，杭特的幕僚經常向新聞集團透露購併案的機密進展消息。在野黨工黨要求杭特辭職。不過，杭特熬過去了，調查小組最後判定他並未偏袒新聞集團。

後來，杭特被提拔為衛生大臣，外界戲稱這是英國內閣最吃力不討好的職位。2014年，英國國民保健署數以萬計員工發動32年來首次罷工，因為杭特拒絕讓他們全體加薪。另外，2016年，杭特打算調整英國「初級醫師」的工時與薪資計算方式，以加強國民保健署對病人的照護，但初級醫師認為遭變相減薪，4月集體罷工兩天。最後杭特沒有讓步，7月片面決定實施。