親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

G20峰會 文在寅將會習近平

2019-06-21 23:20經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

20國集團（G20）峰會下周將在日本大阪登場，南韓青瓦台21日表示，屆時總統文在寅將在場邊分別與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談。

文在寅與中、俄兩國元首舉行會談，可能會將重心聚焦於了解北韓的真正意圖，之後他可能會向美國總統川普強調須舉行南韓、北韓、美國三邊峰會。習近平20日造訪北韓，與北韓領導人金正恩討論平壤無核化的問題。

文在寅也將在G20場邊與加拿大總理杜魯多、印尼總統佐科威舉行會談。

北韓文在寅G20
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

阮春福將出席東協峰會 越南盼提升國家形象

2019-06-21 19:22

迷你版川普 強生若成英相歐盟將頭大

2019-06-21 17:09

亡國感？俄議員坐國會議長席 喬治亞民眾流血示威

2019-06-21 17:02

英相候選人大黑馬 外表溫柔內心如鋼鐵

2019-06-21 23:34

平壤習金會 北韓官媒報導兩國領導人合影

2019-06-21 16:18

俄議員侵門踏戶？喬治亞爆發「反俄流血衝突」

2019-06-21 14:40

伊朗打的算盤 透過他國力量約束川普

2019-06-21 14:40

俄議員當家？喬治亞爆流血衝突

2019-06-21 14:38

無人機被擊落 川普下令攻擊伊朗突喊卡

2019-06-21 14:33

川習金 3人共舞 各有盤算

2019-06-21 14:25

「騎」蹟！企業家贈緬甸學子自行車 受教育更輕鬆

2019-06-21 14:20

半島非核化四方主導？ 南韓：由北韓美國負責解決

2019-06-21 14:18

習近平訪平壤可助解決朝核僵局 增加對美談判籌碼

2019-06-21 14:11

俄國議員侵門踏戶 喬治亞民眾抗議釀流血衝突數十人傷

2019-06-21 11:40

日媒：東協擬邀金正恩赴釜山會談

2019-06-21 11:09

新加坡軍隊進化史！小國的夾縫求生戰略

2019-06-21 09:36

關注習金會 日本盼中方適當說明

2019-06-21 00:47

G20川習會前 賴海哲先和劉鶴熱線

2019-06-21 00:43

各有盤算…中朝峰會 川習金三人共舞

2019-06-21 00:38

習訪平壤 化解朝核僵局？增加對美談判籌碼？

2019-06-21 00:33

對伊避戰又不和 川普成紙老虎

2019-06-21 00:19

下周川習會前 習近平訪北韓會見金正恩

2019-06-21 00:09

英保守黨黨魁選舉第四輪投票後 剩強生、戈夫和杭特三強

2019-06-20 23:06

讓性侵兒童男子減刑 十萬南韓民眾要求開除法官

2019-06-20 22:56

習近平訪平壤 受接待規格創外國領導人首例

2019-06-20 22:46

習金平壤首會 共盼北韓與有關方對話現成果

2019-06-20 22:23

習近平會晤川普前走訪北韓 專家：尋求談判籌碼

2019-06-20 22:19

脫北高官預言：金正恩政權可能20年內垮台

2019-06-20 21:58

人民過苦日子 俄國總統普亭怪這兩件事

2019-06-20 21:35

第五次會面！習近平金正恩高峰會談 平壤登場

2019-06-20 21:14

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

川普下令今天攻擊伊朗 戰機升空但緊急喊卡

2019-06-21 12:25

影／ 紐時爆料！伊朗擊落美偵察機 川普下令反擊又縮手

2019-06-21 13:00

民宿廁所見針孔攝影機 旅客吃驚：這間評價9.2超高分

2019-06-21 13:15

川普攻伊朗急踩剎車 原來是聽到這句話

2019-06-21 21:21

父母離家6日吃喝玩樂 女嬰睡紙箱獨留家中餓昏遭狗咬死

2019-06-21 11:19

韓國女主播直播時臉色發白、聲音顫抖 苦撐21分後急換手

2019-06-21 13:32

伊朗擊落美國無人機 3個事實vs.3個未知

2019-06-21 13:50

生蠔、大閘蟹送中解決！中國吃貨撂話：想被吃到瀕危幾級？

2019-06-21 08:00

伊朗：尋獲無人機殘骸 提交聯合國證明美說謊

2019-06-21 10:36

美官員大感意外：伊朗有能力射下美軍無人偵察機

2019-06-21 13:14

懼高症發作！曼谷最高玻璃天空步道連腳底都透明

2019-06-21 01:57

擊落美國無人偵察機 伊朗軍方公布影片

2019-06-21 16:09

伊朗擊落美軍無人機 油價飆

2019-06-21 02:03

觸犯傳統禁忌？鱷魚吃人 切開腹肚中找到「一條腿」

2019-06-21 16:35

Fed更鴿 不排除7月降息2碼

2019-06-21 01:57

G20「川習會」川普擬提遭陸拘留加國公民問題

2019-06-21 03:41

「就像在高空跳傘時做愛」 太空人聽到捐精全都笑了

2019-06-21 15:24

美必還擊伊朗：國界就是紅線 作好開戰準備

2019-06-21 13:28

川普透過阿曼警告伊朗攻擊迫在眉睫要求限時回應

2019-06-21 16:35

伊朗如意算盤！迫使世界各國約束川普

2019-06-21 13:35

伊朗革命衛隊：擊落美軍無人機前 曾兩度警告

2019-06-21 22:28

預期Fed降息 道瓊大漲近250點 標普創新高

2019-06-21 07:02

多重利空 南非債務風險升高

2019-06-21 02:02

危險！美FAA緊急令：美機勿飛進伊朗領空海域

2019-06-21 11:33

美中貿易戰陸客減 華人導遊忙兼差

2019-06-21 12:34

影／東京熱島效應嚴重 安藤忠雄掀起種樹社會運動

2019-06-21 12:44

不甩川普 Fed利率不動 鮑爾暗示可能降息

2019-06-21 00:34

別想落跑！州長派警察抓議員回議會投票

2019-06-21 10:31

爭取西裔選票 川普竟高喊「我愛移民」

2019-06-21 18:01

伊朗擊落美無人機 川普暗示：這是意外

2019-06-21 06:11

影／邊撐篙邊朗誦《再別康橋》 劍橋船夫很文青

2019-06-21 18:02

全球負殖利率債 規模創高

2019-06-21 02:04

迷你版川普 強生若成英相歐盟將頭大

2019-06-21 17:09

三風險浮現…態度大轉彎

2019-06-21 01:57

波灣情勢吃緊 川普邀國會兩黨領袖急商對策

2019-06-21 13:41

無人機被擊落 川普下令攻擊伊朗突喊卡

2019-06-21 14:33

6科技巨頭 要求列美加稅豁免清單

2019-06-21 14:41

對伊避戰又不和 川普成紙老虎

2019-06-21 00:19

步調落後…債券天王示警

2019-06-21 01:57

英國央行考慮讓臉書Libra作隔夜存款

2019-06-21 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top