G20峰會 文在寅將會習近平

2019-06-21 23:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



20國集團（G20）峰會下周將在日本大阪登場，南韓青瓦台21日表示，屆時總統文在寅將在場邊分別與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談。

文在寅與中、俄兩國元首舉行會談，可能會將重心聚焦於了解北韓的真正意圖，之後他可能會向美國總統川普強調須舉行南韓、北韓、美國三邊峰會。習近平20日造訪北韓，與北韓領導人金正恩討論平壤無核化的問題。

文在寅也將在G20場邊與加拿大總理杜魯多、印尼總統佐科威舉行會談。