亡國感？俄議員坐國會議長席 喬治亞民眾流血示威

2019-06-21 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



喬治亞大批民眾20日走上首都提比里斯街頭，徹夜抗議俄羅斯國會議員在國會演講，部分示威者隨後試圖攻入國會，與鎮暴警察爆發流血衝突，造成39名員警與30名示威者受傷就醫。

由希臘國會在1993年創立，旨在促進各東正教國家民代關係的東正教各國議會大會20日在提比里斯舉行年會，主席、俄羅斯國會議員蓋瑞洛夫（Sergei Gavrilov）坐在喬治亞國會議長席主持。

喬治亞與俄羅斯2008年曾為阿布哈茲與南奧塞梯開戰，喬治亞戰敗導致兩地獲莫斯科承認為獨立國家，並由俄軍駐留至今，實際上遭俄羅斯占領，也導致喬治亞民間有強烈的反俄情緒。兩國至今仍無正式邦交。

蓋瑞洛夫支持阿布哈茲與南奧塞梯亞獨立，卻高坐議長席，用俄語發表演說，讓喬治亞人氣憤難平，痛批根本是「占領國」議員進入國會大廈，一位反對黨議員就稱，根本是「當面賞了喬治亞歷史一記耳光」。

在野國會議員隨後衝上議長席抗議，霸占講台，要求議長、內政部長與國家保安機構主管下台謝罪，同時撕毀文件，朝著蓋瑞洛夫潑水，迫使年會休會。

國會大廈外，許多民眾響應親西方反對黨號召，聚集抗議。據報1萬人闖越警方封鎖線，揮舞歐盟旗幟與喬治亞國旗，高舉「俄羅斯是占領者」等辱罵標語，要求喬治亞國會議長等官員為此下台。