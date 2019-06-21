「騎」蹟！企業家贈緬甸學子自行車 受教育更輕鬆

2019-06-21 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



緬甸孩童從學校騎自行車衝回家，自行車鈴聲在空中迴盪。這些自行車從新加坡及馬來西亞回收運到緬甸捐給孩童，讓他們更容易接受教育。該國有一半以上人口貧窮。

德舒懷（譯音）不必再花兩小時跋涉十公里上下課。她一邊興奮地踩著新自行車離開仰光附近Nhaw Kone村落學校，一邊說：「我將有更多時間唸書、與朋友玩」。

法新社報導，11歲的她是第一批收到回收自行車的200名學童其中一人。該計畫由非營利性組織LessWalk發起，出自曼德勒（瓦城）企業家麥克（Mike Than Tun Win）的構想。麥克在新加坡長大、受教育，八年前帶著商學文憑返回緬甸。

聯合國兒童基金會（UNICEF）估計緬甸55%孩童住在貧困環境，一半的17歲青少年成年時未受過或只受過一點教育。

麥克聽到公共自行車公司oBike、Ofo、Mobike退出新加坡、馬來西亞市場，留下成千上萬自行車在「墳場」，他抓住機會。

這位投資者今年稍早購買一萬輛自行車，運到緬甸。換掉公共自行車的鎖頭並裝上後座後，他開始分送橘色、黃色的鮮豔自行車。他希望這樣可以讓更多孩童就學更久，讓他們受教育以便脫離貧困。