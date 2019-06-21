川習金 3人共舞 各有盤算

2019-06-21 14:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合20日電



上周中國突然宣布國家主席習近平20日將訪問平壤。新華社 分享 facebook

川普總統、中國國家主席習近平及北韓領導人金正恩，都是作風強勢的國家元首，卻也是不時分分合合的合作夥伴。未來一周三人將在兩個不同場合與對方會面，特別是川習兩人，但大家心中各有盤算，突顯國際外交的詭譎多變。

「紐約時報」報導，川普經常誇耀他與習近平及金正恩的個人交情都很好，但今年以來美中關係與美朝關係都不進反退，而且就在20國集團(G20)峰會28日在日本大阪登場前，上周中國突然宣布習近平20日將訪問平壤，這也是中國最高領導人14年來首次訪問北韓。

眼見習金兩人突然會晤，川普不知是否覺得被冷落還是忌妒，18日他在佛州奧蘭多正式宣布將競選連任總統當天，發推文說才與習近平通電話，雙方敲定將在G20峰會期間舉行川習會。

美中兩國當前最大衝突是貿易戰及關稅，但習近平面對的壓力比川普更大，更別提過去一周香港「反送中」示威抗議的規模一次比一次還大；至於金正恩，他還在從今年2月突然喊停的川金二會挫敗中復原，如今習近平來訪讓他有機會重回國際舞台。

照此看來，似乎很難說習近平選在這時訪問北韓，全然是個意外。川普政府官員預期，習近平可能設法在這兩天訪朝行程，與金正恩在核武談判上取得進展，並以此做為下周與川普會談時在貿易談判上的籌碼。

華府智庫布魯金斯研究院東北亞專家波拉克(Jonathan Pollack)說：「如果習近平無法與川普在貿易上談出任何結果，這意味他的平壤行程無足輕重。習近平就像亞洲所有人一樣，面對一個無法預料的美國總統，都想要重新調整立場。」

從川普18日的佛州奧蘭多談話中，或許可以一窺現階段他對這兩位「好友」的感覺。

報導指出，川普在談話中完全沒有提到金正恩，但提到習近平的部分還不少，認為他是「很棒的主席，偉大的中國領袖」。

川普也說：「我們再看看接下來會怎樣，若不是談出一個很好又公平的(貿易)協議，就是完全沒有協議，那也OK。」