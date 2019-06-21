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習近平訪平壤可助解決朝核僵局 增加對美談判籌碼

2019-06-21 14:11世界日報 世界日報記者／林庭瑤報導

習金會談前，習近平偕夫人彭麗媛與金正恩及夫人李雪主合影。 新華社
習金會談前，習近平偕夫人彭麗媛與金正恩及夫人李雪主合影。 新華社
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川普總統與北韓最高領導人金正恩的「川金二會」2月在越南破局後，中國國家主席習近平將於下周會見川普，在此之前，習近平率團訪北韓，先與金正恩舉行「習金會」。金正恩在「習金會」中表示希望美方同北韓相向而行，甚至傳出習近平將會把金正恩的無核化新提議轉達給川普，為朝核僵局的改變帶來契機。

金正恩20日與習近平會談時透露出對「川金二會」的失望，北韓推動無核化、管控半島局勢，卻沒得到美方的積極回應，但北韓仍保持耐心，同時希望美方同朝方相向而行，探索符合各自合理關切的解決方案，推動半島問題有關對話進程取得成果。

習近平訪問北韓會見金正恩有三層意義：首先是鞏固中朝雙方關係，符合雙方戰略利益。北京憂心美朝關係進展過快，北韓被拉入美國勢力範圍，成為美國制衡中國的棋子，減少中國在東北亞地緣政治的影響力。而北韓與美國在朝核談判陷入僵局，如今轉向中方靠攏，可以增加對美談判的籌碼。

其次是在經濟方面尋求合作。金正恩面臨聯合國全面經濟制裁的壓力與日俱增，北韓希望集中精力發展經濟、改善民生，且在貿易上依賴中國大陸甚深。北京在北韓新戰略路線下發展對北韓的經濟合作，習近平此次訪問，據說是帶著大批商業訂單前往。

第三是有助於「朝核僵局」的推進發展與尋求突破。在下周「川習會」之前，「習金會」有助於北韓打破僵局。據南韓媒體報導，金正恩在會談中將向習近平釋放出新的無核化資訊，而且習近平則在下周Ｇ20大阪峰會期間，會將金正恩新提議傳達給川普。

據北韓專家研判，經由習近平穿針引線，可向金正恩提及中俄聯手探索朝鮮半島無核化的路線圖，並聽取北韓意見，北韓可以展現靈活姿態，並不是向美方屈服，而是來自中俄友善的建議，為北韓提供更體面的外交途徑，進一步釋放妥協的意願。

習金會是否能解朝核僵局外界十分注目。 新華社
習金會是否能解朝核僵局外界十分注目。 新華社
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習近平訪問北韓會見金正恩有三層意義。 新華社
習近平訪問北韓會見金正恩有三層意義。 新華社
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北韓金正恩習近平
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