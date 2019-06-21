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半島非核化四方主導？ 南韓：由北韓美國負責解決

2019-06-21 14:18世界日報 編譯中心╱綜合20日電

中國國家主習近平20日抵北韓進行國事訪問。 新華社
中國國家主習近平20日抵北韓進行國事訪問。 新華社
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南韓青瓦台發言人高旼廷20日就中國國家主席習近平訪平壤，將使南北韓美國主導的半島和平進程轉為由南北韓美中四方主導的說法回應指出，朝鮮半島問題最後將由北韓美國負責解決。日本政府當天則表示，希望能得到中方適當的說明。

南韓聯合新聞通訊社指出，高旼廷說，在解決半島問題的過程中，會出現哪些新情況尚難預測。

有分析認為，習近平訪問北韓將削弱南韓對非核化談判的仲裁和促進作用。

對此，高旼廷說，比起媒體使用的仲裁者、當事方等措辭，南韓更注重尋找早日實現半島非核化與和平的方法。

被問及中國和北韓領導人高峰會談的重點議題時，高旼廷說，身為第三者(的南韓)不宜對此表態。

對於20國集團(G20)大阪峰會期間韓日層峰是否會舉行高峰會談，高旼廷說，截至目前雙方尚未做出任何決定。總統文在寅已表明希望舉行會談的立場。區別對待歷史遺留問題和當下、未來的韓日關係是南韓政府一貫立場。南韓有意隨時同日本舉行會談。

另外，青瓦台國家安保室長鄭義溶當天主持國家安全保障會議(NSC)常委會議，就習近平訪問北韓動向及北韓美國重啟非核化談判前景等問題進行討論。

日本官房長官菅義偉20日在例行記者會表示，日本政府非常關注習近平訪問北韓，正致力於相關資訊蒐集和分析，希望得到中方適當說明。

至於習近平訪北韓對實現日朝峰會是否會有影響？菅義偉表示，日朝峰會沒有任何決定，不宜做任何預判。解決日人遭綁架問題，日本政府的主動作為很重要，受害者家人已漸高齡，日本政府不錯過任何機會，希望盡早解決問題。

習近平受到北韓領導人金正恩的盛大歡迎。 新華社
習近平受到北韓領導人金正恩的盛大歡迎。 新華社
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