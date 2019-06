川普發動戰爭? 「動武授權法」又掀總統權力論戰

2019-06-21 13:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 /綜合20日電



美伊緊張之際,總統有無權力發動戰爭再成話題。圖/世界日報提供 分享 facebook

在無人機被擊落加劇了美國和伊朗的緊張關係,川普總統可能援引國會2001年的「動武授權法」(Authorization for Use of Military Force,AUMF),對伊朗進行軍事報復之際,總統有無權力發動戰爭再度成為話題。

民主黨的凱恩(Tim Kaine)和烏達爾(Tom Udall)兩位聯邦參議員20日要求舉行表決,以封殺未經國會授權而對伊朗採取軍事行動的撥款。烏達爾說:「美國民眾厭倦了中東無休止的戰爭,不但消耗美國的資源,而且沒有任何戰略利益,更威脅美軍的性命。」

凱恩表示決不能輕啟戰端,他譴責川普政府的極限施壓策略,導致外交努力受挫,升高了不必要的戰爭風險。

五角大廈表示,伊朗在國際水域擊落美國的無人機,川普在稱伊朗犯了大錯後,又淡化處理美國可能攻擊伊朗,認為擊落無人機可能是某人的愚蠢行為。

但國會部分成員表示,美國有權進行報復,國會共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)說,如必須做出軍事回應,應重點打擊伊朗的海軍力量和煉油廠,因為煉油廠是伊朗政權的生命線。葛理漢警告說,美國已做好了準備。

美國憲法對戰爭權的定義模糊,在規定總統為美軍統帥的同時,還規定宣戰權屬於國會,因此總統是否有權發動戰爭經常受到質疑。受到質疑的還包括國會2001年在九一一恐怖攻擊後不久通過的「動武授權法」,此後,多位總統常引用該法來證明他們在國外的軍事干預行動合法。

民主黨控制的眾院19日通過年度國防資助法案,其中的一條要求廢除「動武授權法」,但廢除該條規定在參院審議時可能被拿掉。

「動武授權法」是針對伊斯蘭遜尼派的凱達組織,因此川普政府暗示,援引該法對什葉派領導的伊朗進行軍事報復也是合理的。參院成員在聽取伊朗攻擊油輪的簡報後普遍認為,擊落無人機是伊朗幹的,但他們對在川普是否應援引「動武授權法」對伊朗進行軍事報復上卻意見分歧。