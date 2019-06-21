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紐時爆料！伊朗擊落美偵察機 川普下令反擊又縮手

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美必還擊伊朗：國界就是紅線 作好開戰準備

2019-06-21 13:28世界日報 編譯劉煥彥／綜合20日電

伊朗堅稱美國無人機入侵伊朗領空，強調「國界就是紅線」。圖／世界日報提供
伊朗堅稱美國無人機入侵伊朗領空，強調「國界就是紅線」。圖／世界日報提供
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美國中央司令部20日表示，海軍一架RQ-4大型無人機19日在中東阿曼灣及荷姆茲海峽的國際空域執行偵察任務時，遭伊朗防空飛彈擊落；伊朗則堅稱美國無人機入侵伊朗領空，強調「國界就是紅線」，且誓言準備對抗美國。

白宮國安官員正討論以軍事手段反擊伊朗，選項包括以特種部隊攻擊伊朗軍事目標，或是空襲伊朗防空陣地。

美國近期可能對伊朗採取軍事行動報復，國安官員正衡量怎麼做才算是程度相當的反擊，有個前例是1987年在雷根總統時期的Nimble Archer行動，當時海軍攻擊伊朗在波斯灣的兩座鑽油平台，以報復先前伊朗以飛彈攻擊一艘油輪。

伊朗革命衛隊指揮官薩拉米(Hossein Salami)將軍20日透過伊朗Tasnim新聞社表示，這次打下美軍無人機是警告美國，伊朗有能力反制任何外國入侵，並指責美國不尊重伊朗的領土完整。

他說：「擊落美國無人機是放出公開明確的訊息，伊朗邊界防衛者將斷然處置任何外國侵略。伊朗不想跟任何國家開戰，但我們完全準備好，因應任何戰爭，我國的邊界就是紅線。」

「紐約郵報」報導，通常無人機是指無人駕駛的小型飛行器，但這次被伊朗擊落的軍用RQ-4A無人機(又叫全球鷹Global Hawk)，不僅翼展(約130呎)超過波音737客機，還能在6萬5000呎高空飛行超過24小時，機上搭載精密的偵查與通信設備。

根據國防部資料，一架RQ-4無人機造價高達1億2300萬元，比軍方新一代主力戰鬥機F-35A還高出3400萬元。

伊朗飛彈海軍
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