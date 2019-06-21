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俄國議員侵門踏戶 喬治亞民眾抗議釀流血衝突數十人傷

2019-06-21 11:40聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

俄羅斯國會議員在喬治亞國會主持一項會議引發喬治亞民怨，上萬民眾在喬治亞國會外抗議。警方21日凌晨以催淚彈、水柱、塑膠子彈阻止抗議群眾闖入國會，39名警察及30名民受傷送醫。

東正教國家的國會議員在喬治亞首都提比里斯開會，由俄國議員蓋瑞洛夫（Sergei Gavrilov）擔任主席，消息傳出，民眾聚集在國會外面，吶喊、揮舞喬治亞國旗，試圖突破管制線、占領國會。

警方以固定間隔向人群發射催淚彈，持續好幾小時。21日凌晨，警方使用塑膠彈及水柱攻擊民眾。當地時間凌晨3時，數百名警察封鎖國會周圍，上千名抗議民眾仍在現場丟東西、一輛警車窗戶被砸。

喬治亞與俄羅斯2008年交戰，之後俄羅斯承認喬治亞兩個州南奧塞梯亞、阿布哈茲獨立。但喬治亞及大多數的國際社會認為，相關地區實際上被俄羅斯掌控。

支持南奧塞梯亞、阿布哈茲獨立的蓋瑞洛夫在喬治亞國會的會議擔任主席且以俄語發言，引爆喬治亞眾怒。喬治亞前總理伊萬尼什維利在聲明中表示，他與喬治亞民眾一樣憤怒。喬治亞前總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）呼籲警察加入抗議民眾。

俄國國會下院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）指控喬治亞政府無法維持國際會議常規。「他們既無法提供活動現場安全，也無法保護俄國代表避免受到攻擊及威脅」。

喬治亞國會外爆發警民衝突，導致數十人受傷。美聯社
喬治亞國會外爆發警民衝突，導致數十人受傷。美聯社
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