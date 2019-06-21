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歐盟延長對俄羅斯的經濟制裁到明年1月

2019-06-21 09:56經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

歐盟領袖20日同意繼續延長對俄羅斯的經濟制裁到明年1月底。歐盟在2014年俄羅斯占領原屬烏克蘭的克里米亞之後，開始對俄羅斯祭出經濟制裁。

歐盟對俄羅斯的制裁包括限制與俄國的能源、國防和金融部門的業務，原本效期到今年7月底，現在延長六個月。

歐盟針對被俄羅斯占領的克里米亞有另一項禁止與之商業往來的制裁令，20日也對之做出延長一年的決定，制裁措施延到明年6月。

歐盟領袖20日在布魯塞爾開會，圖為英國首相梅伊到達會場。 路透
歐盟領袖20日在布魯塞爾開會，圖為英國首相梅伊到達會場。 路透
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