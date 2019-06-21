歐盟延長對俄羅斯的經濟制裁到明年1月

2019-06-21 09:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



歐盟領袖20日同意繼續延長對俄羅斯的經濟制裁到明年1月底。歐盟在2014年俄羅斯占領原屬烏克蘭的克里米亞之後，開始對俄羅斯祭出經濟制裁。

歐盟對俄羅斯的制裁包括限制與俄國的能源、國防和金融部門的業務，原本效期到今年7月底，現在延長六個月。