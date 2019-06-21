習訪平壤 化解朝核僵局？增加對美談判籌碼？

2019-06-21 00:33 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林庭瑤



大陸國家主席習近平（前排右）抵平壤國際機場時，在北韓最高領導人金正恩陪同下檢閱軍隊。 （美聯社） 分享 facebook 美國總統川普與北韓最高領導人金正恩的「川金二會」在越南破局後，大陸國家主席習近平將於下周會見美國總統川普，在此之前，習近平率團訪北韓，先與金正恩舉行「習金會」。金正恩在「習金會」中表示希望美方同北韓相向而行，甚至傳出習近平將會把金正恩的無核化新提議轉達給川普，為朝核僵局的改變帶來契機。

金正恩昨與習近平會談時透露出對「川金二會」的失望，北韓推動無核化、管控半島局勢，卻沒得到美方積極回應，但北韓仍保持耐心，同時希望美方同朝方相向而行，探索符合各自合理關切的解決方案，推動半島問題有關對話進程取得成果。

習近平昨訪問北韓會見金正恩有三層意義：首先是鞏固中朝雙方關係，符合雙方戰略利益。北京憂心美朝關係進展過快，北韓被拉入美國勢力範圍，成為美國制衡中國的棋子，減少中國在東北亞地緣政治的影響力。而北韓與美國在朝核談判陷入僵局，如今轉向中方靠攏，可以增加對美談判的籌碼。

其次是在經濟方面尋求合作。金正恩面臨聯合國全面經濟制裁的壓力與日俱增，希望集中精力展經濟、改善民生，且在貿易上依賴中國大陸甚深。北京在北韓新戰略路線下發展對北韓的經濟合作，習近平此次訪問，據說帶大批商業訂單前往。

第三是有助於「朝核僵局」的推進發展與尋求突破。在下周「川習會」之前，「習金會」有助於北韓打破僵局。據南韓媒體報導，金正恩在會談中將向習近平釋放出新的無核化資訊，而且習近平則在下周Ｇ20大阪峰會期間，會將金正恩新提議傳達給美國總統川普。

據北韓專家研判，經由習近平穿針引線，可向金正恩提及中俄聯手探索朝鮮半島無核化的路線圖，並聽取北韓意見，北韓可以展現靈活姿態，並不是向美方屈服，而是來自中俄友善的建議，為北韓提供更體面的外交途徑，進一步釋放妥協意願。