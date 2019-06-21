對伊避戰又不和 川普成紙老虎

2019-06-21 00:19 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／報導



美軍無人機傳出遭伊朗擊落後，美國總統川普稱伊朗「犯了極大錯誤」。（美聯社） 分享 facebook

美國總統川普去年退出伊朗核協議挑起波斯灣緊張局勢，一個多月來從油輪遇襲到美國無人機遭伊朗擊落，如今川普的態度看來是既不想戰也不願和，美伊之間的緊張逐漸惡化且不知如何收場。曾任美國打擊伊斯蘭國特使的麥格克日前撰文批評川普政府，認為美國似乎沒有人負責對伊朗政策，提了一些無力或無意達成的目標，結果讓川普看來軟弱。

麥格克於外交雜誌撰文說，美國國務卿龐培歐去年曾向伊朗提出必須在國內外政策作出十二項改變，所有專家都說伊朗不可能照辦。國安顧問波頓主張增兵中東，上月警告伊朗最高領袖哈米尼別指望「還有很多好日子」。川普則一再要求伊朗直接打電話給他，據說還透過瑞士，把白宮一個私人電話號碼告訴伊朗。

現在龐培歐和川普立場退卻，表明他們並非要求伊朗改換政權，希望以外交方式處理此事，甚至想與伊朗最高領袖哈米尼談判。川普說他不會允許伊朗擁有核武，伊朗卻宣布計畫恢復提煉武器級濃縮鈾，美伊雙方衝突擴大。

麥格克認為，美國似乎沒有人負責對伊朗政策，結果是一直增加制裁施壓伊朗，偏偏盟國不支持，也缺乏讓伊朗願意談判的管道，因為包括伊朗人在內，沒有人知道伊朗該去談什麼，伊朗面對翻臉如翻書的川普，根本不敢信任對方。在缺乏談判前景下，向伊朗施壓本身就成了目的，而這又招來反制，增加了衝突風險。

麥格克在文中引述他與美國前國務卿舒茲近日的一段談話，說明美國應拿出良好策略，如果無力或無意達成某種國家目標，就不應率爾輕言升高緊張。

現年九十八歲的舒茲曾在前總統艾森豪、尼克森及雷根政府任職，他談到自己一九四二年在陸戰隊服役時的一件軼事。他說：「我首次拿到佩槍時，第一原則就是：除非準備扣扳機， 否則絕不拿槍對著任何人。」