英保守黨黨魁選舉第四輪投票後 剩強生、戈夫和杭特三強

2019-06-20 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國執政黨保守黨黨魁選舉20日舉行第四輪投票，票數最少的內政大臣賈維德以34票出局，剩下前外相強生、現任外相杭特及環境大臣戈夫。同日將進行第五輪投票再淘汰一人。

強生在第四輪投票依舊遙遙領先，獲得157票。戈夫以61票居次，杭特59票排第三。