親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

讓性侵兒童男子減刑 十萬南韓民眾要求開除法官

2019-06-20 22:56聯合報 記者羅方妤╱即時報導

法新社報導，逾10萬名南韓人聯署請願，要求開除將一名兒童性侵犯減刑的法官。

李姓嫌犯去年在家中讓一名10歲女童喝下酒精飲料後，性侵女童得逞。他被判8年有期徒刑，去年11月入獄。

這名開設私人補教公司的35歲嫌犯聲稱，雙方同意發生關係，他宣稱以為受害女童的年齡大於南韓刑法合法性行為年齡，也就是13歲。

首爾高等法院法官韓奎賢（譯音）上周判決，將李某的刑期從8年減至3年，原因是除了受害女童證詞，其他證據不足以證實李某性侵她。檢方不滿判決結果，已上訴最高法院。

女權運動者和大眾對這項判決表示抗議，並指出兒童性暴力受害者沒有受到保護。

曾擔任許多性侵受害者律師的陳榮安（譯音）說：「受害者年僅10歲，而法院似乎將她的案子當作成年受害者辦理。」

截至20日，超過11萬5000名南韓民眾線上簽署請願書，要求開除法官。請願書寫到：「我們的司法機構對性侵加害者十分寬容。在這腐敗的世界，受害者生活在沉默中，而加害者卻無恥地繼續生活，就是因為像韓奎賢這樣的法官造成。」

儘管經濟和科技進步，南韓依舊是個父權社會，性侵受害者羞於為自己挺身而出。

2008年，南韓一名8歲女童遭57歲男子殘忍性侵和虐待，導致終身殘疾。犯案男子只被判12年而非終身監禁，理由是他犯罪時「喝醉了」。這項判決在南韓引發廣泛爭議。

南韓議員曾多次在國會提案，將合法性行為年齡提高至16歲，但都沒有通過。陳榮安律師表示：「多數國會議員不太關注這項議題，因為13歲和16歲的人沒有投票權。」

南韓一名法官讓性侵兒童犯減刑，引發民眾憤怒。圖為首爾地方法院外觀。美聯社
南韓一名法官讓性侵兒童犯減刑，引發民眾憤怒。圖為首爾地方法院外觀。美聯社
分享

性侵南韓
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

習金平壤首會 共盼北韓與有關方對話現成果

2019-06-20 22:23

習近平會晤川普前走訪北韓 專家：尋求談判籌碼

2019-06-20 22:19

英保守黨黨魁選舉第四輪投票後 剩強生、戈夫和杭特三強

2019-06-20 23:06

脫北高官預言：金正恩政權可能20年內垮台

2019-06-20 21:58

人民過苦日子 俄國總統普亭怪這兩件事

2019-06-20 21:35

習近平訪平壤 受接待規格創外國領導人首例

2019-06-20 22:46

第五次會面！習近平金正恩高峰會談 平壤登場

2019-06-20 21:14

市長重選受挫 土耳其總理艾爾段遭批專制

2019-06-20 19:30

烏克蘭空難調查揭曉 4人遭起訴

2019-06-20 19:29

馬航MH17遭擊落案 美籲俄確保犯嫌受審

2019-06-20 18:28

薛瑞福批中國野心：美中競爭 美視為這一代挑戰

2019-06-20 17:23

日媒：時隔4年 俄羅斯航機侵入日本領空

2019-06-20 17:08

馬哈迪斥馬航空難報告 咬定俄羅斯太荒謬

2019-06-20 16:51

日本定調習近平參加G20「工作訪問」 將再邀國事訪問

2019-06-20 16:43

習近平抵達平壤 金正恩在機場親迎

2019-06-20 16:03

G20大阪峰會期間 山口組將「暫停出勤」

2019-06-20 15:26

習近平抵平壤 中國領導人14年來首訪北韓

2019-06-20 14:46

墨西哥率先通過美墨加貿易協定 川普籲國會跟進

2019-06-20 14:35

緊張升溫… 印度H-1B簽證 美國將限制配額

2019-06-20 14:35

習近平訪北韓前 美偵察機飛越首爾

2019-06-20 14:14

影／四座水庫幾乎乾涸！印度百萬人口大城快沒水用

2019-06-20 12:45

俄國指使擊落馬航MH17？荷蘭發逮捕令起訴4名嫌犯

2019-06-20 12:14

伊朗宣稱擊落美國RQ-4無人偵察機 美軍否認

2019-06-20 11:55

被告抗拒入監持刀逃逸 日本45所學校緊急停課

2019-06-20 11:54

紐時：習近平訪北韓時機有玄機 其實是川習金三人共舞

2019-06-20 11:42

墨西哥率先批准美墨加貿易協定 川普促國會跟進

2019-06-20 11:32

全球破壞者！美國形象淪落 民眾心中的流氓國家

2019-06-20 11:25

美北韓特使：非核化是關鍵 但恢復對話無先決條件

2019-06-20 11:04

美國提議對北韓石油禁運 中俄聯手擱置

2019-06-20 11:04

喜馬拉雅山脈冰河融化速度加快1倍 影響10億人

2019-06-20 10:49

金正恩無核化新提議 傳習近平G20傳話川普

2019-06-20 10:24

紐西蘭政府向民眾收購半自動武器 12月底截止

2019-06-20 10:17

習近平前往平壤 展開北韓國是訪問

2019-06-20 09:59

英保守黨黨魁第3輪選舉 強生續領先喜納生日大禮

2019-06-20 09:55

「沒準備扣扳機就別拿槍對人」 專家評美對伊朗策略失算

2019-06-20 09:36

接收難民寬容度 調查：巴西高於全球平均值

2019-06-20 09:15

薛瑞福：美預期陸會干預台總統大選 美將提供協助

2019-06-20 08:58

冰毒生產基地 韓媒：由台灣、中國轉往金三角

2019-06-20 08:52

美增派軍隊赴中東 包括愛國者飛彈營等威懾戰力

2019-06-20 08:38
看更多

熱門文章

伊朗擊落美軍無人機「全球鷹」

2019-06-20 15:44

薛瑞福：美預期陸會干預台總統大選 美將提供協助

2019-06-20 08:58

醫生強摘胎盤意外扯出器官 順產俄孕婦痛到休克亡

2019-06-20 10:23

性感有錯？這國女醫月薪台幣5K起 她PO辣照還被吊照

2019-06-20 11:00

波音737 MAX摔機停飛後 終於出現第一個買家

2019-06-20 00:07

紐時：習近平訪北韓時機有玄機 其實是川習金三人共舞

2019-06-20 11:42

全球破壞者！美國形象淪落 民眾心中的流氓國家

2019-06-20 11:25

聯準會按兵不動 刪除對利率保持「耐心」措辭

2019-06-20 02:13

債券天王岡雷克：若此事發生 川普明年可能棄選

2019-06-20 16:37

Fed為降息敞開大門 美股三大指數全面走高

2019-06-20 07:03

伊朗擊落美間諜無人機 國際油價暴漲逾3%

2019-06-20 16:23

伊朗宣稱擊落美國RQ-4無人偵察機 美軍否認

2019-06-20 11:55

飢餓北極熊現身俄國北方工業城 40多年來僅見

2019-06-19 23:58

「沒準備扣扳機就別拿槍對人」 專家評美對伊朗策略失算

2019-06-20 09:36

喜馬拉雅山脈冰河融化速度加快1倍 影響10億人

2019-06-20 10:49

黃奇帆：美國封堵大陸高科技企業 美商很可能先死

2019-06-20 11:04

鮑爾：政策更寬鬆的理由已增強 我會做滿四年任期

2019-06-20 03:43

影／四座水庫幾乎乾涸！印度百萬人口大城快沒水用

2019-06-20 12:45

中美貿易開戰 美國漁業先受害

2019-06-20 13:25

筆電平板加徵關稅 戴爾、惠普、微軟、英特爾聯名反對

2019-06-20 08:23

影／美10歲女童攻頂酋長岩 飛崖走壁場面超驚險

2019-06-20 12:18

日媒：時隔4年 俄羅斯航機侵入日本領空

2019-06-20 17:08

恐再次激怒川普 哈雷仍在大陸生產338cc排氣量機車

2019-06-20 18:20

美國參議院聽證 議員、學者籲：繼華為之後 禁用中國無人機

2019-06-20 13:57

習近平抵平壤 中國領導人14年來首訪北韓

2019-06-20 14:46

美媒：中國無視美國制裁 續買伊朗液化石油氣

2019-06-20 16:46

紐時發行人反擊川普叛國指控 警告踰越危險界線

2019-06-20 20:28

G20大阪峰會期間 山口組將「暫停出勤」

2019-06-20 15:26

美國出版商警告：若貿易戰升級 恐致《聖經》供應短缺

2019-06-20 17:57

美貿易代表：會在月底川習會前先行與劉鶴會面

2019-06-20 01:15

波頓龐培歐喊打喊殺 川普沒動伊朗是因為他？

2019-06-20 22:12

冰毒生產基地 韓媒：由台灣、中國轉往金三角

2019-06-20 08:52

冷戰間諜照解密 喜馬拉雅山冰河融化中

2019-06-20 19:48

鮑爾說要做滿任期 川普自認有權撤換Fed主席

2019-06-20 09:18

第五次會面！習近平金正恩高峰會談 平壤登場

2019-06-20 21:14

中美經貿代表團在G20之前是否會面？陸商務部回應

2019-06-20 16:22

華為辯護律師資格 檢方將提動議撤銷

2019-06-20 12:47

下周G20會習 川普：美中有機會達協議

2019-06-20 00:13

川普拚連任 貿易政策不退縮

2019-06-20 00:43

「讓美國繼續偉大」 川普展現超強群眾魅力拚連任

2019-06-20 07:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top