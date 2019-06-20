讓性侵兒童男子減刑 十萬南韓民眾要求開除法官

2019-06-20 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



法新社報導，逾10萬名南韓人聯署請願，要求開除將一名兒童性侵犯減刑的法官。

李姓嫌犯去年在家中讓一名10歲女童喝下酒精飲料後，性侵女童得逞。他被判8年有期徒刑，去年11月入獄。

這名開設私人補教公司的35歲嫌犯聲稱，雙方同意發生關係，他宣稱以為受害女童的年齡大於南韓刑法合法性行為年齡，也就是13歲。

首爾高等法院法官韓奎賢（譯音）上周判決，將李某的刑期從8年減至3年，原因是除了受害女童證詞，其他證據不足以證實李某性侵她。檢方不滿判決結果，已上訴最高法院。

女權運動者和大眾對這項判決表示抗議，並指出兒童性暴力受害者沒有受到保護。

曾擔任許多性侵受害者律師的陳榮安（譯音）說：「受害者年僅10歲，而法院似乎將她的案子當作成年受害者辦理。」

截至20日，超過11萬5000名南韓民眾線上簽署請願書，要求開除法官。請願書寫到：「我們的司法機構對性侵加害者十分寬容。在這腐敗的世界，受害者生活在沉默中，而加害者卻無恥地繼續生活，就是因為像韓奎賢這樣的法官造成。」

儘管經濟和科技進步，南韓依舊是個父權社會，性侵受害者羞於為自己挺身而出。

2008年，南韓一名8歲女童遭57歲男子殘忍性侵和虐待，導致終身殘疾。犯案男子只被判12年而非終身監禁，理由是他犯罪時「喝醉了」。這項判決在南韓引發廣泛爭議。

南韓議員曾多次在國會提案，將合法性行為年齡提高至16歲，但都沒有通過。陳榮安律師表示：「多數國會議員不太關注這項議題，因為13歲和16歲的人沒有投票權。」