模仿川普？厄多安促土耳其央行降利率

2019-06-20 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊報導，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）說，土耳其央行必須逆轉現行政策路線，轉而調降利率。此話一出，土耳其里拉隨即對美元回軟。

厄多安20日在伊斯坦堡對外國媒體記者表示，美國聯準會（Fed）正一步步朝降利率挨近，反觀「我國央行政策利率現在是24%，這令人無法接受」。他接著說：「這正是為什麼我們短期內將提出解決辦法，因為土耳其必須非常謹慎地逆轉現行的利率政策。」

厄多安也提出他的非正統理論，即土耳其央行若降利率，消費者物價漲幅將會趨緩，而不是加速。然而，目前土耳其整體通膨率是央行5%通膨目標的三倍多，且里拉匯率仍有貶值壓力，照理說並非降利率時機。

今年來里拉對美元貶值約8%，是新興市場貨幣中表現次糟的。厄多安呼籲降息後，里拉貶幅一度深達1.6%。

在呼籲降低借貸成本方面，厄多安表示他與美國總統川普看法相同。他說：「川普批評Fed，指責Fed傷害經濟。我想說的也類似。」厄多安說，借貸成本居高不下「正傷害我們，但我身邊人士不同意我這個觀點。我想，我們會透過辯論來解決這問題」。

厄多安在今年3月土耳其地方選舉前也曾提出相同看法。伊斯坦堡23日將重新選舉巿長，因厄多安及其所屬的正義發展黨（AKP）堅稱3月贏得市長選舉的反對黨涉及舞弊，選委會裁定選舉無效，下令重選。

被問到土耳其是否醞釀改變匯制時，厄多安表示，土國將持續走浮動匯率路線。本周稍早，他的一位重量級政治盟友宣稱，土耳其必須著手研擬一種「新而公平的」做法來管理匯率。