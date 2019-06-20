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烏克蘭空難調查揭曉 4人遭起訴

2019-06-20 19:29台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

MH17空難調查出爐，主要負責發射飛彈的4人遭起訴。（Photo on Wiki...
MH17空難調查出爐，主要負責發射飛彈的4人遭起訴。（Photo on Wikipedia）
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找到空難兇手了！針對2014年馬來西亞航空MH17航班在烏克蘭疑似遭火箭彈擊落一案，由荷蘭主導的調查團19日公布調查結果，將當地3名俄羅斯與1名烏克蘭的叛亂分子起訴，控告他們用飛彈將飛機擊落，造成機上乘客、機組人員共298人全數罹難。不過俄國外長對此批評，這是對俄羅斯的欲加之罪。

叛軍所為

根據《英國廣播公司》報導，由荷蘭主導的聯合調查團隊（JIT）將4人以擊落MH17的罪名起訴，這4人都是烏克蘭東部城市頓茲涅克的叛軍，其中一個名叫葛金的人還是前俄羅斯情報局成員，他目前是烏東其中一支叛軍的軍事部門領導人，據信與俄國政府關係非常好。但葛金在聲明中表示，他並沒有將MH17擊落。

調查團隊將於2020年3月9日對此召開法庭，審判他們的罪刑。而且他們還會繼續進行調查，將其他參與飛彈運送、射擊的人員都找到，調查網站「貝靈貓」還列出一份12人名單，指控他們都是飛彈射擊的參與者，其中也包括聯合調查團隊起訴的這4人。

俄國飛彈惹的禍

MH17原本從荷蘭阿姆斯特丹起飛後，將經過1天的飛行到馬來西亞首都吉隆坡，但在飛到烏克蘭境內離俄國邊境50公里處便失去聯絡。當時烏克蘭正處於激烈內戰，烏克蘭軍隊與叛軍在邊境駁火甚烈。調查團隊還宣稱，他們發現擊落飛機的飛彈，是在俄國西部城市庫斯克製造。

根據《奇摩新聞網》報導，荷蘭、澳洲與美國國務欽龐培歐都要求俄國對空難負責，但俄國外長受訪時回嗆，團隊在證據採用上有偏見，只片面相信烏克蘭提供的證據，而且俄國憲法規定，不能將國民引渡給外國受審，他批評這份報告充滿錯誤資訊，也讓外界對於空難能否昭雪仍充滿不確定性。

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