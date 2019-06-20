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市長重選受挫 土耳其總理艾爾段遭批專制

2019-06-20 19:30台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

伊斯坦堡可能不用重選市長？先前土耳其伊斯坦堡市長選舉，選輸的執政黨正義發展黨要求重新選舉成功，將於23日重新大選。但土耳其總理艾爾段19日指控，原本選贏的反對黨共和人民黨候選人伊瑪莫魯有叛國、品行不良嫌疑，要取消他參加重選的資格，此舉引發外界批評，艾爾段為執政不擇手段，土耳其民主大倒退。

攻擊反對黨候選人

根據《歐洲新聞網》報導，土耳其媒體踢爆，反對黨人民黨候選人伊瑪莫魯近日在該國奧都機場要進入貴賓招待室時，遭工作人員拒絕，因此用「狗」的字眼辱罵該員工，不過事後受訪時澄清，他只是用跟狗發音相近的字跟工作人員溝通。

艾爾段指控，伊瑪莫魯跟土耳其異議領袖古倫過從甚密，試圖影響土耳其國安，他還要為汙辱官員的事情負責，除非他願意為此道歉，不然要取消他參與重選的資格。「是人民選市長，不是艾爾段指派市長。」但人民黨領導人凱末爾反批艾爾段，這樣做只是顯示出執政黨的專制蠻橫。

艾爾段日漸專制

根據《德國之聲》報導，今年地方選舉是自艾爾段2002年上台以來輸得最慘的1次，除了大城伊斯坦堡目前選輸外，連首都安卡拉都無法繼續執政。

艾爾段近年來作風日益強勢，在言論、宗教等方面管制漸嚴，這次的重選監票中，大部分的監票員也是正發黨的人，也引發外界批評艾爾段，為鞏固執政優勢不擇手段。

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