薛瑞福批中國野心：美中競爭 美視為這一代挑戰

2019-06-20 17:23 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ／華盛頓報導



美國國防部印太事務助理部長薛瑞福19日指出，中國國家主席習近平所領導的中共正在挑戰世界秩序，而美方關切中方試圖重塑世界秩序的野心；薛瑞福並說，美國視美、中之間的長期戰略競爭，為這一代的明確挑戰。

此外，薛瑞福表示，毫無疑問，中方將試圖干預台灣即將舉行的總統選舉，美方預期中方將透過社群媒體、入侵網路等手段干預；美方將考量台灣應對此問題所需的能力，直接提供幫助，但他不能談論細節。

國家亞洲研究局(NBR)與美國國防大學國家戰略研究所(INSS)18日、19日舉辦亞洲政策會議，薛瑞福(Randall Schriver)、美國在台協會主席莫健(James Moriarty)等人皆出席19日的會議。

薛瑞福發表演說時，以大篇幅談論中國的野心；他表示，中國正運用軍事現代化、影響力行動、掠奪性經濟活動、強迫他國同意其政治主張，最終將印太區域重塑，以便對其有利。

薛瑞福接著說，中方的行為與活動用意昭然若揭，即在印太區域取代美國，而它想重塑的印太區域，不符美方主張的自由開放印太區域。

薛瑞福表示，習近平領導的中共正在挑戰世界秩序，從他對南海與台灣的作為明確可見；中方透過奪走邦交國孤立台灣、企圖透過干預選舉損害台灣民主，並透過挑釁的演習增強軍事壓力。

薛瑞福接著說，中方對台持續威脅與軍事脅迫，不僅損害台灣的穩定，而是損害整個區域穩定。

被問及台灣總統大選將至，台灣該如何對付中方的網路攻擊和假消息宣傳？薛瑞福回應，這對美方而言是個很重要的議題。美國認為，毫無疑問，中方將試圖干預台灣選舉，因為他們都干預了之前的選舉。

薛瑞福表示，美方預期中方將透過社群媒體，入侵網路的手段干預；他無法談論細節，但隨著選舉日近，美方會聚集適合的專家，根據需求，針對台灣應對此事所需能力，直接提供幫助。