日本定調習近平參加G20「工作訪問」 將再邀國事訪問

2019-06-20 16:43 世界日報 中國新聞組／北京20日電



日本首相安倍晉三（右）5月會見中國中央政治局委員楊潔篪時，外界即猜測是為習近平對日本國事訪問作準備。 新華社資料照片 分享 facebook

即將到來的G20大阪峰會中，除「川習會」備受矚目，外界猜測中國國家主席習近平可能在G20峰會前後國事訪問日本。不過媒體報導指出，日本駐華大使橫井裕19日在北京表示，希望明年以國賓的規格邀請習近平對日本進行國事訪問。加上日本作為G20的東道主，接待時間過於緊湊，日本將習近平赴日參加G20峰會定調為「工作訪問」。

香港01報導，從2018年5月中國國務院總理李克強訪日，隨後安倍訪華的高層互動來看，中日關係呈現復甦勢頭，當時就有猜測，注重周邊外交的習近平如果正式對日本進行國事訪問。

報導指出，由於國事訪問是最高規格的外交訪問，日本作為G20的東道主，要招待多國領導人，不僅時間上過於緊湊。更重要的是，將如此具有象徵意義的國事訪問安排在G20期間，其中的主次關係，日本將如何權衡也為難。從此前日本高調釋放與中國改善關係的形勢看，更期待這場訪問不被淡化。

香港明報引述北京消息人士指出，日本政府考量時間緊迫，無法準備周全、以最高規格的國賓身分接待習近平，習近平將不對日本國事訪問。日本仍會將習近平參加G20視為「工作訪問」，並安排中日會談。會談期間，安倍可能再次向習提出國事訪問邀請。