紐時：習近平訪北韓時機有玄機 其實是川習金三人共舞
紐約時報19日報導，中國大陸國家主席習近平今起訪問北韓兩天，他將會晤北韓領導人金正恩。考量到20國峰會川習會即將在本月28-29日舉行，很難讓人相信習金會在此時舉行是湊巧；美國官員認為，習近平是想拿與金正恩在核談判上進展，影響接下來川習會的美中貿易談判。
紐時說，川普、習近平及金正恩，這三位看起來不太可能的夥伴，已形成某種強人之舞，他們各有非常不同的會面動機，但偶爾那些利益可以彼此唱和；三人往來的電話、書信及當面晤談，透露著三方權力均勢，這種均勢會隨著地緣政治風向及各自內政上的情況而改變。
紐時指出，川普對於他與習近平和金正恩的交情一向很陶醉，當習金兩人即將會面，川普似乎會很妒忌。因此本周當習近平宣布要訪北韓時，川普匆匆敲定川習兩人將在大阪20國峰會舉行「延長會議」。
按中國大陸國營媒體的說法，川習會是川普發起的，這表示川普不希望在他自認最重要的外交政策談判上淪為局外人。川習會大大激勵了美股，而同日川普正好展開連任競選活動。就習近平而言，他因關稅而面臨比川普承受的更大壓力，這還不說香港街道上還有許多憤怒的示威者。而對金正恩來說，他還在為今年二月河內川金會無功而返療傷止痛，習金會是他重返世界舞台的一步。
紐時說，基於以上各種趨勢，很難想像習近平訪北韓的時機只是湊巧。多位美國官員說，他們料想習近平是試圖與金正恩在核談判上達成進展，且藉此影響大阪20國峰會後的美中貿易談判。
布魯金斯研究所中國及北韓專家波拉克（Jonathan D. Pollack）說，如果習近平不能在貿易上跟川普說些什麼，表示他訪北韓是無用的，「習近平正在根據一位極不可預測的美國總統，調整自己的位置。」
曾在美國前總統歐巴馬政府擔任國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿的坎貝爾（Kurt M. campbell）說，習近平正在找辦法穩固自己的地位，他作為14年來首訪平壤的中國領袖，「的確強化他的領袖高度，除此之外他能做的不多。」
留言