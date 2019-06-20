親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

整理包／108指考衝刺 各科考前重點整理一次看

紐時：習近平訪北韓時機有玄機 其實是川習金三人共舞

2019-06-20 11:42聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報19日報導，中國大陸國家主席習近平今起訪問北韓兩天，他將會晤北韓領導人金正恩。考量到20國峰會川習會即將在本月28-29日舉行，很難讓人相信習金會在此時舉行是湊巧；美國官員認為，習近平是想拿與金正恩在核談判上進展，影響接下來川習會的美中貿易談判。 

紐時說，川普、習近平及金正恩，這三位看起來不太可能的夥伴，已形成某種強人之舞，他們各有非常不同的會面動機，但偶爾那些利益可以彼此唱和；三人往來的電話、書信及當面晤談，透露著三方權力均勢，這種均勢會隨著地緣政治風向及各自內政上的情況而改變。

紐時指出，川普對於他與習近平和金正恩的交情一向很陶醉，當習金兩人即將會面，川普似乎會很妒忌。因此本周當習近平宣布要訪北韓時，川普匆匆敲定川習兩人將在大阪20國峰會舉行「延長會議」。

按中國大陸國營媒體的說法，川習會是川普發起的，這表示川普不希望在他自認最重要的外交政策談判上淪為局外人。川習會大大激勵了美股，而同日川普正好展開連任競選活動。就習近平而言，他因關稅而面臨比川普承受的更大壓力，這還不說香港街道上還有許多憤怒的示威者。而對金正恩來說，他還在為今年二月河內川金會無功而返療傷止痛，習金會是他重返世界舞台的一步。

紐時說，基於以上各種趨勢，很難想像習近平訪北韓的時機只是湊巧。多位美國官員說，他們料想習近平是試圖與金正恩在核談判上達成進展，且藉此影響大阪20國峰會後的美中貿易談判。

布魯金斯研究所中國及北韓專家波拉克（Jonathan D. Pollack）說，如果習近平不能在貿易上跟川普說些什麼，表示他訪北韓是無用的，「習近平正在根據一位極不可預測的美國總統，調整自己的位置。」

曾在美國前總統歐巴馬政府擔任國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿的坎貝爾（Kurt M. campbell）說，習近平正在找辦法穩固自己的地位，他作為14年來首訪平壤的中國領袖，「的確強化他的領袖高度，除此之外他能做的不多。」

中國大陸國家主席習近平20日起訪問北韓兩天。圖為北韓領導人金正恩（左）去年3月訪...
中國大陸國家主席習近平20日起訪問北韓兩天。圖為北韓領導人金正恩（左）去年3月訪問北京時，習金兩人在釣魚台國賓館握手。美聯社
分享

習近平川普北韓
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

全球破壞者！美國形象淪落 民眾心中的流氓國家

2019-06-20 11:25

喜馬拉雅山脈冰河融化速度加快1倍 影響10億人

2019-06-20 10:49

「沒準備扣扳機就別拿槍對人」 專家評美對伊朗策略失算

2019-06-20 09:36

一帶一路中亞出軌？哈薩克「中資輕軌案」為何腰斬

2019-06-20 08:30

美北韓特使：非核化是關鍵 但恢復對話無先決條件

2019-06-20 11:04

美國提議對北韓石油禁運 中俄聯手擱置

2019-06-20 11:04

金正恩無核化新提議 傳習G20傳話川普

2019-06-20 10:24

紐西蘭政府向民眾收購半自動武器 12月底截止

2019-06-20 10:17

習近平前往平壤 展開北韓國是訪問

2019-06-20 09:59

英保守黨黨魁第3輪選舉 強生續領先喜納生日大禮

2019-06-20 09:55

接收難民寬容度 調查：巴西高於全球平均值

2019-06-20 09:15

薛瑞福：美預期陸會干預台總統大選 美將提供協助

2019-06-20 08:58

冰毒生產基地 韓媒：由台灣、中國轉往金三角

2019-06-20 08:52

美增派軍隊赴中東 包括愛國者飛彈營等威懾戰力

2019-06-20 08:38

時隔9年 南韓再次糧食援助北韓

2019-06-20 08:28

二戰強徵勞工訴訟 韓：願有條件磋商 日：無法接受

2019-06-20 00:07

UN報告：暗殺者稱哈紹吉為牲禮 應追究沙國王儲

2019-06-19 23:20

美特使：不會預設和北韓重啟去核會談的條件

2019-06-19 23:09

孟加拉陸資電廠爆衝突 兩國員工打群架一人死亡

2019-06-19 22:23

習近平5會金正恩 這次改當信差傳話給川普？

2019-06-19 22:08

俄對台實施簽證簡化 入境海參崴適用免費電子簽

2019-06-19 20:36

川普談香港反送中 稱示威抗議者發揮重大作用

2019-06-19 20:23

反空汙開倒車！馬德里解禁柴油老爺車行駛市區

2019-06-19 19:46

聯合國百頁報告 指沙國王儲對哈紹吉之死有責任

2019-06-19 18:49

最大敵人是自己？川普粗魯人格不討喜 支持者想拉票都為難

2019-06-19 18:05

川普奧蘭多造勢！拚連任正式啟跑 場內掌聲、場外噓聲

2019-06-19 17:58

烏克蘭總統：美女是國家「品牌」 挨轟性別歧視

2019-06-19 17:47

雪橇犬涉融冰之水 學者：暖化嚴重

2019-06-19 17:03

紐西蘭外海規模6.4地震 目前無人傷亡

2019-06-19 15:42

美欲切斷北韓進口石油 中俄聯手擋下

2019-06-19 15:35

中東增兵 龐培歐訪佛州中央司令部

2019-06-19 14:38

尼加拉瓜釋放政治犯 反對派：還有84人在押

2019-06-19 14:27

馬航MH17遭擊落案 調查小組將公布嫌疑人身分

2019-06-19 14:03

穆西枉死引眾怒 聯合國要求徹查

2019-06-19 13:06

南韓統一部：正為重啟美朝會談準備新談判提案

2019-06-19 12:43

美伊續衝突？ 火箭砲襲擊伊拉克巴斯拉美孚石油總部附近

2019-06-19 12:35

南韓擱置徵用工訴訟爭議 日本將向第三國提出仲裁請求

2019-06-19 11:40

50度高溫卻缺電！熱鍋裡的伊拉克 竟壞了美國的中東大計

2019-06-19 11:00

訪朝前夕 習近平北韓官媒發文助半島談判

2019-06-19 10:59
看更多

熱門文章

史上最強女騙子爽嫁富三代 她曾被譽為「下一個賈伯斯」

2019-06-19 22:05

長得太一般！歐盟法院宣告愛迪達「三條槓」商標無效

2019-06-19 17:43

影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

2019-06-19 12:45

【重磅快評】宣布川習會的時機 中方拿捏得不可能再好

2019-06-19 12:27

薛瑞福：美預期陸會干預台總統大選 美將提供協助

2019-06-20 08:58

波音737 MAX摔機停飛後 終於出現第一個買家

2019-06-20 00:07

俄對台實施簽證簡化 入境海參崴適用免費電子簽

2019-06-19 20:36

聯準會按兵不動 刪除對利率保持「耐心」措辭

2019-06-20 02:13

貿易戰打得火熱 川普又想挑起貨幣戰

2019-06-19 19:58

北極變得有多熱 一張照片露玄機

2019-06-19 18:45

紐西蘭外海規模6.4地震 目前無人傷亡

2019-06-19 15:42

不是惡搞！珍珠奶茶沾冷麵 拉麵專家評「很搭」

2019-06-19 17:56

賴海哲作證：對話20年 無法停止中國欺騙

2019-06-19 13:48

邊打邊談？ 陸雙反大刀砍向美貨

2019-06-19 23:26

遭威廉王子重機護衛撞飛摔地 83歲老婦重傷

2019-06-19 21:33

蘋果考慮將15%-30%產能遷出中國 傳要求供應商評估成本

2019-06-19 17:30

2019年最佳航空公司排名出爐 長榮「最乾淨航空」奪冠

2019-06-19 16:54

性感有錯？這國女醫月薪台幣5K起 她PO辣照還被吊照

2019-06-20 11:00

與未成年少女發生性關係 新州總裁關7年

2019-06-19 12:33

影／遊園驚魂！座椅安全裝置鬆脫 女乘客半空摔落

2019-06-19 12:17

鮑爾：政策更寬鬆的理由已增強 我會做滿四年任期

2019-06-20 03:43

Fed為降息敞開大門 美股三大指數全面走高

2019-06-20 07:03

馬航MH17遭擊落案 調查小組將公布嫌疑人身分

2019-06-19 14:03

大陸對美再揮反傾銷大棒 這次瞄準的是合成橡膠

2019-06-19 17:26

醫生強摘胎盤意外扯出器官 順產俄孕婦痛到休克亡

2019-06-20 10:23

飢餓北極熊現身俄國北方工業城 40多年來僅見

2019-06-19 23:58

美專家：美中經濟「脫鉤」 部分已成現實

2019-06-19 13:46

川普火力全開 要「回到未來」重演2016年成功戲碼

2019-06-19 12:05

美國10歲女童攻頂酋長岩 打破最年輕攀岩者紀錄

2019-06-19 20:17

金援川普？企業為難 怕惹怒消費者

2019-06-19 18:09

「沒準備扣扳機就別拿槍對人」 專家評美對伊朗策略失算

2019-06-20 09:36

筆電平板加徵關稅 戴爾、惠普、微軟、英特爾聯名反對

2019-06-20 08:23

全球第三位千億美元富豪誕生！ 這位大亨擁LV半數持股

2019-06-19 19:37

美貿易代表：會在月底川習會前先行與劉鶴會面

2019-06-20 01:15

冰毒生產基地 韓媒：由台灣、中國轉往金三角

2019-06-20 08:52

美伊續衝突？ 火箭砲襲擊伊拉克巴斯拉美孚石油總部附近

2019-06-19 12:35

貿易戰衝擊 日本5月再現貿易逆差

2019-06-19 20:15

美欲切斷北韓進口石油 中俄聯手擋下

2019-06-19 15:35

白登、川普「3關鍵州」 差距縮小…

2019-06-19 18:08

影／上班族必看！遠離腰痠背痛 辦公桌物品要這樣擺

2019-06-19 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top