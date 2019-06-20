紐時：習近平訪北韓時機有玄機 其實是川習金三人共舞

2019-06-20 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報19日報導，中國大陸國家主席習近平今起訪問北韓兩天，他將會晤北韓領導人金正恩。考量到20國峰會川習會即將在本月28-29日舉行，很難讓人相信習金會在此時舉行是湊巧；美國官員認為，習近平是想拿與金正恩在核談判上進展，影響接下來川習會的美中貿易談判。

紐時說，川普、習近平及金正恩，這三位看起來不太可能的夥伴，已形成某種強人之舞，他們各有非常不同的會面動機，但偶爾那些利益可以彼此唱和；三人往來的電話、書信及當面晤談，透露著三方權力均勢，這種均勢會隨著地緣政治風向及各自內政上的情況而改變。

紐時指出，川普對於他與習近平和金正恩的交情一向很陶醉，當習金兩人即將會面，川普似乎會很妒忌。因此本周當習近平宣布要訪北韓時，川普匆匆敲定川習兩人將在大阪20國峰會舉行「延長會議」。

按中國大陸國營媒體的說法，川習會是川普發起的，這表示川普不希望在他自認最重要的外交政策談判上淪為局外人。川習會大大激勵了美股，而同日川普正好展開連任競選活動。就習近平而言，他因關稅而面臨比川普承受的更大壓力，這還不說香港街道上還有許多憤怒的示威者。而對金正恩來說，他還在為今年二月河內川金會無功而返療傷止痛，習金會是他重返世界舞台的一步。

紐時說，基於以上各種趨勢，很難想像習近平訪北韓的時機只是湊巧。多位美國官員說，他們料想習近平是試圖與金正恩在核談判上達成進展，且藉此影響大阪20國峰會後的美中貿易談判。

布魯金斯研究所中國及北韓專家波拉克（Jonathan D. Pollack）說，如果習近平不能在貿易上跟川普說些什麼，表示他訪北韓是無用的，「習近平正在根據一位極不可預測的美國總統，調整自己的位置。」