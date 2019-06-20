全球破壞者！美國形象淪落 民眾心中的流氓國家

2019-06-20 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



最新國際調查顯示，民眾認為，美國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、以色列和伊朗等五個國家，與十年前相比，不太可能運用影響力做好事。

調查也發現，加拿大、德國和聯合國被認為最可能運用國際影響力行善。

英國衛報報導，這項調查公布的同時，現任國際救援委員會（International Rescue Committee）主席的前英國外相米勒班（David Miliband）發表重要演說指出，國際關係如今進入有罪不罰的新時代，戰爭罪和對人道主義工作者的攻擊通常不會受罰。

根據米勒班，自由民主的長期退卻導致世界出現分歧，部分國家遵守二戰後形成的國際法，其他國家則嗤之以鼻，覺得這些國際法「是給傻瓜遵守的」。

英國市調組織易普索莫里（Ipsos MORI）代表倫敦國王學院政策研究所，在全球24個國家訪調1萬7000人發現，伊朗被認為最可能利用影響力為非作歹，抱持此一印象的比率達31%，緊追其後的包括以色列24%，俄羅斯25%，沙烏地阿拉伯25%，以及美國22%。

雖然很多人認為美國人在過去十年間不進反退，但也有17%的人認為，美國比起十年前較可能運用影響力行善，支持比率高於俄羅斯的13%，以色列的10%，沙國的9%，以及伊朗的7%。

各國民眾當中，有超過36%認為，他們的國家應該只與人權紀錄良好的國家進行貿易往來，即使這樣做有害經濟，但也有33%認為，只要有助於經濟，可以和任何國家進行貿易往來，不論其人權紀錄好壞。

全球過半數（53%）的民眾認為，國軍應永遠將避免平民死傷置於國家利益之前。僅14%不同意。

51％的受訪者表示，即使會侵犯主權，各國也應該干預以阻止戰爭罪。