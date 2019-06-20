喜馬拉雅山脈冰河融化速度加快1倍 影響10億人

2019-06-20 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



最新研究顯示，喜馬拉雅山脈冰河本世紀的融化速度加快一倍，逾四分之一的冰層在過去40年間消融不見，恐危及十億人口用水。美聯社 分享 facebook 根據《科學前緣》（Science Advances）期刊發表的新研究，喜馬拉雅山脈冰河本世紀的融化速度加快一倍，逾四分之一冰層在過去40年間消融不見，可能危及十億人口的用水，對此區的未來造成「毀滅性」影響。

英國衛報報導，科學家結合已解密的1970年代中期美國間諜衛星照片以及現今衛星資料，首次製作出此區冰河變化的詳細記錄。

分析顯示，較低海拔冰川的厚度年減五公尺，下雪也未能補充每年損失80億噸的冰。研究顯示，唯有人類活動引起的全球升溫才能解釋冰川加速融化的現象。

帶領此一研究的哥倫比亞大學拉蒙特-多爾蒂地球觀測站（Lamont-Doherty Earth Observatory）研究人員摩利爾（Joshua Maurer）說：「這最能顯示喜馬拉雅冰河1975年以來融化得有多快，同時解釋了原因。」

參與研究團隊的哥倫比亞大學教授雪佛（Joerg Schaefer）說：「此事看起來極具毀滅性，我毫不懷疑我們看到的（氣候危機的衝擊）」。

一份具里程碑意義的報告2月發表時警告，即使立刻採取嚴厲措施減少碳排放，喜馬拉雅山與興都庫什山脈的冰層仍將在本世紀結束前消融至少三分之一。如果什麼都不做，三分之二會消失不見。

無論是哪一種狀況，那些依靠高山融冰匯集成河流入印度、巴基斯坦、中國和其他國家境內的人民都將感受到嚴重後果。

領銜撰寫2月份那篇報告的國際山區整合發展中心（ICIMOD）科學家韋斯特（Philippus Wester）認為新研究很令人信服力，且「愈來愈不確定和不規則的供水將衝擊住在下游的十億南亞人口」。

該區資料也顯示，2000-2016年的氣溫比1975-2000年平均上升攝氏一度，升溫現象與消融損失掉的冰量一致。

雪佛說：「對該區人民來說，我們的研究結果當然是可能的最糟狀況。但事實如此，如今該著手準備因應。受衝擊的人數如此龐大，我們不得不憂心忡忡。」